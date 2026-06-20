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[GALLERY] Lịch sử đảo chiều, AI đã lướt web nhiều hơn con người

Thiên Trang (TH)

Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, lưu lượng truy cập do AI tạo ra vượt con người, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của thế giới số.

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Theo dữ liệu mới được công bố, các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đã tạo ra 57,4% tổng lưu lượng Internet toàn cầu, trong khi tỷ lệ truy cập đến từ con người chỉ còn 42,6%, đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển của mạng Internet.
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Thông tin này được ông Matthew Prince, CEO Cloudflare, chia sẻ dựa trên hệ thống giám sát Cloudflare Radar và cho thấy AI không còn chỉ là công cụ hỗ trợ mà đang trở thành lực lượng truy cập Internet lớn nhất thế giới.
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Khác với các bot truyền thống vốn đã chiếm phần lớn lưu lượng mạng từ nhiều năm trước, các tác nhân AI mới là những hệ thống có khả năng tự động tìm kiếm, đọc, tổng hợp và truy xuất thông tin trên website để trả lời các câu hỏi của người dùng thông qua chatbot hoặc trợ lý AI.
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Điều đó đồng nghĩa mỗi lần người dùng đặt câu hỏi cho AI, hệ thống sẽ âm thầm thực hiện hàng loạt tác vụ truy cập web phía sau, tạo ra lượng lưu lượng khổng lồ dù người dùng chỉ nhìn thấy một câu trả lời ngắn gọn trên màn hình.
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Dữ liệu cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực khi Bắc Mỹ đang là nơi AI thống trị hoạt động Internet với 68,6% lưu lượng, trong khi nhiều quốc gia ở châu Á, Nam Mỹ và châu Đại Dương vẫn ghi nhận phần lớn truy cập đến từ con người, điển hình như Lào với tỷ lệ lên tới 84,7%.
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Sự bùng nổ của AI đang khiến “thuyết Internet chết” một lần nữa trở thành chủ đề tranh luận khi ngày càng nhiều nội dung trực tuyến được tạo ra bởi máy móc thay vì con người, từ bài viết, hình ảnh cho đến âm nhạc và các tương tác trên mạng xã hội.
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Một số thống kê được dẫn lại cho thấy khoảng 40% bài đăng trên Facebook có thể được tạo bởi bot, 44% số bản nhạc mới xuất hiện trên nền tảng Deezer trong tháng 4 là sản phẩm của AI và khoảng 52% nội dung trực tuyến hiện nay có dấu hiệu được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
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Dù con người vẫn là chủ thể tiêu thụ, đánh giá và tương tác với nội dung số, việc AI lần đầu tiên vượt qua người dùng về lưu lượng truy cập đang cho thấy Internet đang bước vào một giai đoạn mới, nơi các hệ thống máy móc không chỉ hỗ trợ mà còn trở thành lực lượng hoạt động chủ đạo trên không gian mạng.
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