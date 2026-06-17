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[GALLERY] BYD Sealion 08 sở hữu pin nặng tới 810 kg, lăn bánh tới 900 km

Nguyễn Chung

Mẫu xe SUV BYD Sealion 08 mới có 2 tùy chọn pin LFP với trọng lượng dao động từ 633-810 kg cùng phạm vi hoạt động từ 710-900 km.

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BYD Sealion 08 là mẫu SUV cỡ lớn mới đã lần đầu tiên trình làng tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hãng BYD chưa công bố nhiều thông số kỹ thuật của mẫu xe này. Đến nay, thông số pin và hệ truyền động của BYD Sealion 08 mới được hé lộ trong danh sách xe được hưởng ưu đãi giảm thuế mua xe.
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Theo các dữ liệu mới nhất, phiên bản tiêu chuẩn của Sealion 08 thuần điện sẽ được trang bị bộ pin lithium-sắt-photphat (LFP) có dung lượng 92,093 kWh do BYD phát triển. Đây là pin Blade thế hệ thứ hai, hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh. Bộ pin này có thể được sạc từ 10% lên 97%chỉ trong 9 phút.
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Năng lượng được truyền tới một mô-tơ điện đặt trên cầu sau với công suất tối đa 320 kW (429 mã lực), cho phạm vi hoạt động 710 km theo chu trình CLTC của Trung Quốc. Đáng chú ý, bộ pin LFP của BYD Sealion 08 tiêu chuẩn có có trọng lượng 633 kg. Trong khi đó, trọng lượng không tải của xe đạt 2.420 kg. Điều này đồng nghĩa với việc bộ pin chiếm khoảng 26% tổng trọng lượng của xe.
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Tùy chọn pin thứ hai dành cho BYD Sealion 08 có dung lượng lên tới 115,072 kWh. Với bộ pin này, phạm vi hoạt động của xe đạt 900 km theo chu trình CLTC. Tuy nhiên, pin nặng tới 810,5 kg, cho thấy một trong những hạn chế lớn nhất của công nghệ pin LFP là mật độ năng lượng thấp.
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Phiên bản dùng pin 115,072 kWh và dẫn động cầu sau của BYD Sealion 08 có trọng lượng không tải 2.595 kg. Riêng bộ pin chiếm khoảng 31,2% tổng trọng lượng của xe. Phiên bản này còn được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 370 kW (496 mã lực).
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Ngoài ra, BYD Sealion 08 còn có phiên bản cao cấp nhất với phạm vi hoạt động 800 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian với 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 585 kW (784 mã lực). Xe có trọng lượng không tải 2.710 kg và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5 giây.
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Ngoài ra, BYD Sealion 08 còn được cung cấp với hệ truyền động hybrid sạc điện DM-i. Hệ truyền động này kết hợp động cơ xăng 1.5L, cho công suất tối đa 115 kW (154 mã lực) với mô-tơ điện mạnh 200 kW (268 mã lực). Xe có thể di chuyển tối đa 400 km mà không cần dùng động cơ xăng theo chu trình CLTC. Trước đó, cũng có thông tin cho biết mẫu xe này sẽ được bổ sung phiên bản DM-p với 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 400 kW (536 mã lực).
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Những trang bị đáng chú ý của xe gồm hệ thống đánh lái bánh sau, khung gầm DiSus-A với hệ thống treo khí nén hai buồng và công nghệ kiểm soát thân xe chủ động. Mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 5.0, hỗ trợ tính năng tự lái theo lộ trình định sẵn (NOA) trên cả đường đô thị lẫn cao tốc. Hiện giá bán của BYD Sealion 08 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố.
Video: Ra mắt mẫu xe SUV BYD Sealion 08 tại Trung Quốc.
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