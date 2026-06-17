[GALLERY] BYD Sealion 08 sở hữu pin nặng tới 810 kg, lăn bánh tới 900 km

Mercedes-Benz GLE và GLS 2026 thêm bản AMG, động cơ V8 mạnh mẽ Mercedes-Benz GLE và GLS phiên bản AMG đều được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sử dụng trục khuỷu phẳng từng ra mắt trên mẫu S-Class W223.

Mục sở thị xe máy điện LiveWire của Harley-Davidson giá hơn 160 triệu đồng Thương hiệu xe máy điện LiveWire thuộc hãng môtô Mỹ đình đám Harley-Davidson mới đây đã chính thức giới thiệu bộ đôi S4 Honcho Trail và S4 Honcho Street mới.

Việt Nam còn khoảng 51.000 chiếc ôtô bị lỗi túi khí Takata Thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thị trường Việt Nam còn khoảng 51.000 chiếc ôtô bị ảnh hưởng bởi lỗi túi khí Takata chưa được xử lý.

MG 07 "giá mềm" sẽ có cả phiên bản điện thuần lẫn hybrid cắm sạc Sau khi được công bố thiết kế vào tháng trước, thương hiệu ôtô MG đã tiếp tục hé lộ về các phiên bản hệ động lực của mẫu coupe 4 cửa giá rẻ 07 tại Trung Quốc.

Mối đe dọa lượng tử với nguy cơ phá vỡ mọi lớp bảo mật Q-Day, một thuật ngữ được dùng để chỉ định ngày mà điện toán lượng tử có thể phá vỡ các dạng mã bảo mật điện toán được các chuyên gia cho là đang đến rất gần.

Toyota rục rịch xây nhà máy lắp ráp bán tải Hilux và SUV Fortuner tại Lào Hãng xe Toyota đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á khi chuẩn bị xây dựng nhà máy ôtô đầu tiên tại Lào, với hai mẫu xe chủ lực là Hilux và Fortuner mới.

[GALLERY] Motorola mang camera 200MP lên Moto G Max Moto G Max trang bị màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 35 giờ, đặc biệt là camera 200MP cùng độ bền tiêu chuẩn quân sự.

Skoda Kushaq tại Việt Nam giảm tới 100 triệu, giá thực tế còn 499 triệu đồng Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.

Thị phần toàn cầu của Omoda & Jaecoo tăng trưởng ổn định Lọt vào top 3 doanh số tại Anh, đứng thứ 2 mảng xe thuần điện tại Australia - Omoda & Jaecoo đang đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.