Kia Seltos 2026 ra mắt Đông Nam Á - nâng cấp "xịn sò" hơn, từ 522 triệu đồng

Mercedes-Benz E350e mở cọc tại Việt Nam, sedan PHEV gần 3,4 tỷ đồng Mới đây, một số đại lý Mercedes-Benz chính hãng tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu sedan E350e 2026 với mức giá dự kiến khoảng 3,399 tỷ đồng.

Kỳ tích của nữ kỹ sư chế tạo máy biến áp 500kV cho Việt Nam Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nguyệt cùng cộng sự chế tạo thành công máy biến áp 500kV, đưa Việt Nam trở thành nước thứ 12 sản xuất thiết bị này.

Honda Việt Nam triệu hồi ba mẫu môtô phân khối lớn dính lỗi nguy hiểm Honda Việt Nam (HVN) vừa triệu hồi bộ đôi môtô động cơ 500cc là Rebel 500 và CL500 vì lỗi do ốc bắt tay lái. Ngoài ra còn có CB1000 Hornet vì hai lỗi khác nhau.

Nghiên cứu chứng minh xông hơi giúp tăng cường miễn dịch hiệu quả Một nghiên cứu của Phần Lan cho thấy xông hơi tạm thời tăng số lượng bạch cầu, nâng cao khả năng miễn dịch và phản ứng với bệnh tật.

Hé lộ Kia Sportage thế hệ mới - thiết kế hầm hố hơn Sau khi những hình ảnh của Sportage thế hệ thứ 6 (mã NQ6) bị rò rỉ, NYMammoth đã nhanh chóng phác họa mang đến cái nhìn rõ nét hơn về mẫu SUV bán chạy nhất Kia.

Lepas L6 EV của Chery ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam? Lepas vừa ra mắt ôtô điện L6 EV tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản, bao gồm Comfort và Premium với giá 769.900-829.900 Baht (khoảng 616-664 triệu đồng).

Tận mục Honda SH150i "màu độc" tại Việt Nam, từ 235 triệu đồng Honda SH150i nhập Italy bản Super Vetro 2 in 1 được một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu thực hiện custom, kết hợp 2 sắc xanh trên một chiếc xe.

Honda Việt Nam triệu hồi xe môtô CB1000 Hornet vì lỗi rò rỉ xăng Honda Việt Nam vừa triệu hồi các mẫu CB1000 Hornet nhập khẩu từ Nhật Bản vì lỗi rò rỉ xăng, làm tăng nguy cơ hoả hoạn và có nguy cơ phải thay thế động cơ mới.

Toyota Land Cruiser 70 "cộc" vẫn là hàng hot ở Dubai sau hơn 40 năm Tại Nhật hay Úc vẫn đang sản xuất Toyota Land Cruiser 70 bán tải hoặc wagon 5 cửa, riêng Trung Đông và một số nước Nam Mỹ/châu Á còn nhiều bản trục cơ sở ngắn.