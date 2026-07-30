Thông tin quá trình khám phá vụ án cái Windowns, Office lậu

Thông tin tại họp báo cung cấp thông tin tình hình an ninh trật tự 6 tháng năm 2026 chiều 30/7, Đại tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về quá trình điều tra, khám phá vụ án xâm phạm quyền tác giả là phần mềm máy tính.

Đại tá Hải cho biết, trong quá trình nắm thông tin, lực lượng chức năng phát hiện tình trạng sử dụng trái phép các sản phẩm phần mềm máy tính có bản quyền, đặc biệt là hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office diễn ra khá phổ biến.

Qua nghiên cứu xác định, phần mềm mà các đối tượng, công ty này cung cấp qua các hợp đồng với người tiêu dùng có thể có hoặc không có điều khoản về cài đặt phần mềm bản quyền.

Đại tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Phú Thọ.

Để cạnh tranh, giảm giá sản phẩm các đối tượng, công ty này không tính việc mua phần mềm vào hợp đồng.

Quá trình đấu tranh xác định một số công ty trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có Công ty Sông Lam và một số công ty ở Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua máy tính về và bán cho các đơn vị. Các công ty này sau đó sử dụng bản crack, tải trên mạng về kích hoạt phần mềm máy tính.

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác định vấn đề liên quan đến sử dụng key lậu để kích hoạt Window, Office. Thông tin sẽ được cung cấp khi có thêm các kết quả điều tra mới.

Đại tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an Phú thọ khám phá nhiều vụ án chưa có tiền lệ, ban đầu rất khó, sau khi làm rồi thì thấy cũng tương đối dễ. Phú Thọ cũng rất tự hào, vinh dự là đơn vị đi đầu điều tra, khám phá các vụ án trên toàn quốc nên được Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng trong thời gian vừa qua.

Ông cũng khẳng định, giai đoạn hiện nay vụ án chưa khép lại, trong giai đoạn tới có những thông tin mới sẽ tiếp tục thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Trước đó, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm, trong đó có Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, địa chỉ tại Phú Thọ và Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam, Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution, cùng có địa chỉ tại Hà Nội.

Quá trình kiểm tra xác định hàng trăm các máy tính được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu, activator nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để sử dụng trái phép.

Cơ quan Công an xác định hành vi cài đặt, sử dụng hoặc cung cấp phần mềm không có bản quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, việc sử dụng các phần mềm được kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

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