Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Khởi tố vụ án dùng Windows và Office lậu tại Phú Thọ

Minh Quân - Hà Anh

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự đầu tiên về tội xâm phạm quyền tác giả, khám xét nhiều địa điểm liên quan đến phần mềm lậu.

Video tiếp theo
back to top