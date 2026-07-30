Rơi trực thăng ở Argentina, 7 người tử vong

Theo GB News, chiếc trực thăng Bell 412 đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu ngay sau khi cất cánh tại Công viên tỉnh Ischigualasto ở San Juan vào lúc 10h26 phút sáng ngày 29/7 (giờ địa phương).

Lực lượng cứu hộ Argentina đã tìm kiếm khắp công viên quốc gia và tìm thấy chiếc máy bay gặp nạn vào khoảng 13h chiều.

Vụ tai nạn trực thăng xảy ra tại Công viên tỉnh Ischigualasto, Argentina. Ảnh: Wikimedia.

Trên máy bay khi đó có các thành viên của lực lượng cứu hỏa và cảnh sát của tỉnh, Thống đốc San Juan Marcelo Orrego cho biết trên mạng xã hội.

Vụ tai nạn khiến 7 người thiệt mạng. Danh tính một số nạn nhân được xác định là Carlos Heredia, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân sự; Phó trưởng cảnh sát thành phố San Juan Germán Videla; Trưởng lực lượng cứu hỏa Rubén Castro và Phó trưởng lực lượng cứu hỏa Jorge Carbajal.

Cơ quan Khẩn cấp Liên bang Argentina cho biết chiếc trực thăng gặp nạn đang tham gia nhiệm vụ huấn luyện trước khi di chuyển đến một địa điểm để hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, cơ quan này cho biết thêm.

Công viên tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn.

Giám đốc công viên, Juan Pablo Teja Godoy, nói với truyền thông địa phương rằng hiện vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Chiếc máy bay đã được lên lịch trình. Đột nhiên, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo rằng một trong những chiếc trực thăng đến thực hiện diễn tập đã bị rơi ở phía bắc của Công viên tỉnh Ischigualasto. Chúng tôi không biết chắc chắn điều gì đã xảy ra. Chúng tôi chỉ nhận được cuộc gọi cầu cứu từ trực thăng", ông Juan Pablo Teja Godoy nói thêm.

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