Bảo vệ an ninh quốc gia phải kiến tạo cho phát triển nhanh, bền vững

Sáng 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã đề cập đến nội dung bảo vệ an ninh quốc gia.

Không để hạ tầng thiết yếu bị tê liệt, kinh tế bị đứt gãy

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Việt Nam là nước có vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực, có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, nơi hội tụ lợi ích chính trị, kinh tế của các cường quốc trên thế giới nên trở thành “trọng tâm của trọng tâm” trong cạnh tranh nước lớn.

Đi đôi với những cơ hội, thuận lợi, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng sức ép an ninh từ bên ngoài, từ các không gian, lĩnh vực mới gia tăng, bất ổn áp sát vành đai an ninh Việt Nam; rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất mới, cùng với những bài học rất đắt giá rút ra từ thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Chính phủ.

“An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Ông quán triệt chiến lược An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động liên tục, hiệu quả, hạ tầng thiết yếu không bị tê liệt, kinh tế không bị đứt gãy nghiêm trọng, xã hội không rơi vào rối loạn trong mọi tình huống.

Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia xác định một số quan điểm mới, như giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang cũng quán triệt quan điểm “không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng”.

Ông cũng quán triệt quan điểm an ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội.

Nhấn mạnh việc thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, Đại tướng Lương Tam Quang đồng thời lưu ý cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Công an đề nghị gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, theo Bộ trưởng Công an, phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa “xây” và “chống; không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng, cần bảo đảm vững chắc an ninh cơ sở, giải quyết mọi yếu tố gây mất an ninh, trật tự từ gốc rễ, từ sớm, không để tích tụ, lan rộng thành “điểm nóng”.

"Phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia cũng có bước phát triển mới trong xác định mục tiêu tổng quát, theo lời Đại tướng Lương Tam Quang.

Cùng với mục tiêu không thay đổi về “Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ…”, Nghị quyết lần này bổ sung nội hàm mới về “tạo nền tảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng.

Nghị quyết cũng đề cập mục tiêu bảo vệ an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian; ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian tầm thấp, không gian biển và đại dương; chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới...

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa có tiền lệ và yêu cầu bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn, Bộ trưởng Bộ Công an đề cập 7 nhiệm vụ phải thực hiện được, trong đó có bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh tụ, yếu nhân; tăng cường bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ tinh hoa, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ.

Cùng với đó, cần tổ chức bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực phát triển, trên các không gian mới theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng quán triệt tăng cường năng lực bảo vệ an ninh đủ sức ứng phó với mọi thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp và các hình thái xâm phạm an ninh mới.

Trong 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh việc nâng cao năng lực dự báo chiến lược; chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. Cùng với đó là chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn.

Cùng với bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết Nghị quyết lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về “Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Đi kèm với đó là bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi; chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng.

Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân thật sự trở thành trụ cột của Chiến lược An ninh quốc gia, chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện.