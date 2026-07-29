Mưa lớn gây ùn tắc kéo dài tại nhiều tuyến phố Hà Nội sáng 29/7

Mưa lớn xuất hiện từ sáng sớm 29/7 đúng thời điểm người dân bắt đầu đến nơi làm việc, khiến giao thông tại nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Mặt đường trơn trượt, một số khu vực xuất hiện đọng nước cục bộ làm phương tiện phải giảm tốc độ, khiến thời gian di chuyển tăng đáng kể.

Theo ghi nhận trong khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên các trục hướng tâm và khu vực trung tâm như Nguyễn Chí Thanh, Đường Láng, Đê La Thành, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Quán Thánh, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh và Cổ Linh. Nhiều đoạn đường ùn ứ qua nhiều chu kỳ đèn tín hiệu, ô tô và xe máy nối dài.

Cơn mưa lớn sáng ngày 29/7 khiến giao thông Hà Nội trở nên ùn tắc.

Dữ liệu từ Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội cũng cho thấy tình trạng ùn tắc tập trung tại các nút giao lớn, khu vực gần cầu, những tuyến có mật độ ô tô cao và các đoạn mặt đường còn đọng nước sau mưa.

Tại khu vực trung tâm, giao thông trên các tuyến Phan Đình Phùng - Hàng Đậu, Quán Thánh, Nguyễn Thái Học và khu vực quanh Ga Hà Nội di chuyển chậm do lượng phương tiện dồn về cùng thời điểm. Trong khi đó, các tuyến Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ và Tràng Thi vẫn duy trì lưu thông nhưng xuất hiện ùn cục bộ tại một số nút giao.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, ngay khi mưa lớn xuất hiện, lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ tại các nút giao trọng điểm để điều tiết, hạn chế xung đột dòng xe. Người dân được hướng dẫn không dừng, đỗ tại khu vực giao cắt, không đi vào đoạn đường ngập sâu và chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Tuyến đường Láng ùn tắc cục bộ.

Ở phía Tây thành phố, các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Đường Láng, Xuân Thủy, Cầu Giấy cùng nhiều tuyến kết nối Vành đai 3 cũng chịu áp lực lớn. Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đường Láng, dòng phương tiện di chuyển chậm do mặt đường trơn và lưu lượng xe tăng cao.

Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, đơn vị tập trung phân luồng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng xử lý sự cố phát sinh. Khi xuất hiện điểm ngập hoặc phương tiện gặp trục trặc, lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức cảnh báo từ xa, hướng dẫn phương tiện chuyển hướng nhằm giảm áp lực cho khu vực quá tải.

Tại quận Thanh Xuân và các tuyến kết nối phía Tây Nam như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Trường Chinh và đường dẫn lên Vành đai 3, lượng xe tăng nhanh trong giờ cao điểm. Bên cạnh nhiều người chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn, vẫn xuất hiện tình trạng chuyển làn liên tục, đi ngược chiều hoặc cố vượt điểm ùn ứ, làm gia tăng nguy cơ va chạm và gây khó khăn cho công tác điều tiết.

Nút giao thông Trường Chinh sáng ngày 19/7.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 khuyến cáo người dân giảm tốc độ khi lưu thông dưới trời mưa, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng và tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Người đi xe máy không nên trú mưa dưới gầm cầu, trên cầu vượt hoặc đi vào khu vực ngập sâu khi chưa xác định được tình trạng mặt đường.

Theo lực lượng chức năng, chỉ cần một phương tiện chết máy, va chạm nhẹ hoặc dừng, đỗ sai quy định cũng có thể tạo điểm nghẽn tại những tuyến có mật độ phương tiện cao.

Đáng chú ý, từ ngày 15/7, Hà Nội đã đưa vào vận hành 36 màn hình LED cung cấp thông tin theo thời gian thực về ùn tắc, tai nạn và ngập úng tại các tuyến, nút giao trọng điểm. Hệ thống này giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả điều hành giao thông.

Đến cuối giờ cao điểm, tình hình tại nhiều tuyến đường dần cải thiện khi lượng phương tiện giảm và nước trên mặt đường rút bớt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn duy trì ứng trực, sẵn sàng triển khai các phương án phân luồng nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra.