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[INFOGRAPHIC] 4 hành vi vi phạm giao thông ở Hà Nội bị phạt đến 6 triệu đồng

Thiên Anh

Từ 1/7/2026, Hà Nội áp dụng mức phạt cao hơn đối với 4 hành vi vi phạm giao thông đường bộ theo Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND.

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