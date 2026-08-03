Chuyển hồ sơ vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm tả lợn châu Phi sang điều tra Hưng Yên chuyển hồ sơ và tang vật vụ gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm tả lợn châu Phi đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc và xử lý theo pháp luật.

Ngăn chặn vụ khai thác đất trái phép ở Phú Thọ Cơ quan Công an vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Hợp Lý (Phú Thọ).

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành cao.

Đánh bom liều chết ở Pakistan, nhiều người thiệt mạng Vụ đánh bom tự sát xảy ra tại Kabal, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Cơ chế đặc thù xử lý vi phạm liên quan đến kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xem xét cơ chế đặc thù các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc Dự thảo Nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Triệt phá đường dây vận chuyển pháo lậu qua biên giới Đang vận chuyển lượng lớn pháo lậu qua biên giới, 2 đối tượng người Lào đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Cháy rừng ở bang Washington, 60.000 người phải sơ tán Theo các nhà chức trách, các vụ cháy rừng ở phía đông bang Washington đã buộc 60.000 người tại khu vực Spokane phải sơ tán, bao gồm cả các bệnh nhân tại đây.

[GALLERY] Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.