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Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thiên Tuấn

Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

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