Thông tin vụ phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết, phà Mutiara Sentosa 2, chở 232 hành khách và 39 thành viên thủy thủ đoàn, đang trên đường từ thành phố Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia ở Đông Java đến thành phố Makassar ở Nam Sulawesi, thì hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 6h đến 7h sáng ngày 2/8 ở vùng biển ngoài khơi huyện Sumenep.

Thông báo của Basarnas cho biết, công ty vận hành phà PT Atosim Lampung Pelayaran đã báo cáo vụ việc cho văn phòng tìm kiếm cứu nạn Surabaya khoảng một giờ sau đó. Công ty cho biết họ nhận được thông tin từ thuyền trưởng rằng con phà đang bốc cháy gần mũi phía bắc đảo Madura, nhưng sau đó mất liên lạc.

Khói bốc lên dày từ phà Mutiara Santosa 2 sau khi con phà bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi đảo Madura, Indonesia, ngày 2/8/2026. Ảnh: BASARNAS/AP.

Đến 9h45 sáng, các nhà chức trách xác định chiếc phà đang ở vị trí cách đảo Buruan Sapudi khoảng 19 hải lý về phía bắc sau khi liên lạc với tàu chở hàng Meratus Project 3 gần đó. Tuy nhiên, tàu Meratus Project 3 không thể tiếp cận gần phà đang cháy vì đang chở hàng dễ cháy.

Đoạn video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia công bố cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một bên của phà và lan rộng khắp phần lớn con tàu, trong khi các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những hành khách, hầu hết đều mặc áo phao, hoảng sợ, tập trung trên boong và các khu vực phía trên của con tàu chờ được cứu hộ, một số người nhảy xuống biển khi ngọn lửa và khói đen bốc lên từ con phà đang cháy.

Theo thông báo, con phà gần như bị lửa bao trùm hoàn toàn, hành khách tập trung trên cầu và mũi phà. Một tàu kéo và một tàu khác đi ngang qua đã tiến vào và bắt đầu sơ tán hành khách ngay trước 10 giờ sáng, theo tuyên bố.

Đến chiều 2/8, một số tàu thuyền gần đó đã cứu được 225 hành khách và thủy thủ đoàn, đồng thời tìm thấy 5 thi thể. Ít nhất 41 người vẫn còn mất tích.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã điều động một tàu cứu hộ từ Surabaya. Nhà chức trách ước tính sẽ mất khoảng 6 giờ để đến hiện trường. Hải quân Indonesia cũng đã điều động một tàu chiến để hỗ trợ,...

Con phà dài 160m và rộng 25m phục vụ tuyến đường Surabaya-Makassar, một hành trình thường mất khoảng 40 giờ và chủ yếu được sử dụng bởi khách du lịch nội địa và vận chuyển hàng hóa giữa Java và Sulawesi.

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