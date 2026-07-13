Cháy quán pub ở Thái Lan, ít nhất 27 người chết

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, đám cháy đã bao trùm một quán pub tại Bangkok vào rạng sáng ngày 13/7, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa.

Đoạn video được lực lượng cứu hộ chia sẻ trên mạng cho thấy ngọn lửa dữ dội bùng phát và khói cuồn cuộn bốc ra từ cửa trước của quán pub Na Ladprao ở phía bắc thủ đô Thái Lan. Nhiều người cố gắng chạy thoát khi khói đen dày đặc bốc lên trời. Các nhân viên cứu hộ cho biết vụ cháy được báo cáo vào khoảng nửa đêm.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ cháy quán pub ở Bangkok, Thái Lan, ngày 13/7/2026. Ảnh: AP/Sakchai Lalit.

Lực lượng cứu hỏa mất khoảng nửa giờ để khống chế ngọn lửa. Những bức ảnh chụp lại hiện trường cho thấy bàn ghế bị cháy đen và nội thất bên trong quán bị hư hại nghiêm trọng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết tại hiện trường rằng đã có 27 người thiệt mạng. "Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra", Thủ tướng Anutin Charnvirakul nói.

Một nhạc công biểu diễn tại quán kể lại rằng anh nhìn thấy khói bốc ra từ một cầu dao điện gần sân khấu trước khi mất điện, sau đó có tiếng nổ và khói dày đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Nhiều nạn nhân được tìm thấy tại khu vực nhà vệ sinh phía sau quán.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết thêm, có 63 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 22 người trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân vì nhiều người không mang theo giấy tờ tùy thân hoặc bất tỉnh.

Một điểm đăng ký đã được thiết lập để thu thập thông tin từ thân nhân các nạn nhân đến hiện trường tìm kiếm người thân.

Nữ ca sĩ Sukanya Wongwongwai cho biết cô đang biểu diễn gần đó thì nghe tin về vụ cháy và lập tức chạy đến hiện trường vì một số thành viên trong ban nhạc của cô đang biểu diễn tại quán.

“Theo những gì tôi nghe được từ những người có mặt ở bên trong, khi vụ cháy bắt đầu thì mọi thứ tối om. Mất điện và khói ở khắp nơi”, cô nói.

Trước đó, vào năm 2022, 14 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy tại quán bar ở phía đông Thái Lan.

Hơn một thập kỷ trước, 66 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong vụ cháy tại hộp đêm Santika ở thủ đô Bangkok vào đêm Giao thừa ngày 1/1/2009.

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