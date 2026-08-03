Xả súng tại nhà hàng ở Mỹ, 10 người thương vong

AP dẫn thông tin từ một phát ngôn viên của thành phố Twin Falls, bang Idaho, cho biết vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng In-N-Out Burger vào chiều 1/8 (giờ địa phương). Khi tới hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nghi phạm ở khu vực gần nhà hàng. Hiện chưa rõ nghi phạm có nằm trong số 3 người thiệt mạng hay không.

Cảnh sát cho biết, nhiều người đã được đưa đến Trung tâm Y tế St. Luke's Magic Valley, một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng In-N-Out Burger ở Twin Falls, Idaho, Mỹ, vào ngày 1/8/2026. Ảnh: KMVT/AP.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra để xác định danh tính và động cơ của kẻ xả súng, Cảnh sát trưởng Matthew Hicks của Twin Falls cho biết trong một cuộc họp báo.

"Cảnh tượng khi đó rất hỗn loạn. Nhưng chúng tôi tin rằng mối đe dọa với cộng đồng đã qua rồi", cảnh sát trưởng cho hay.

Nhân chứng Lane Koehn, 34 tuổi, kể lại rằng tay súng đã bắn ít nhất 3 hoặc 4 phát đạn và chưa rõ liệu có ai cụ thể bị nhắm mục tiêu hay không.

Haley Dodaro, 43 tuổi, cư dân Twin Falls, và mẹ cô đã đến nhà hàng In-N-Out ăn trưa vào chiều 1/8. Trong khi xếp hàng chờ mua đồ ăn mang đi, hai người bất ngờ thấy mọi người chạy băng qua đường và các nhân viên lao ra khỏi nhà hàng. Lúc đầu, Dodaro nghĩ có thể có hỏa hoạn, nhưng sau đó một người đàn ông điều tiết giao thông mặc áo phản quang nói rằng có một kẻ xả súng.

“Lúc đó chúng tôi mới biết có vụ xả súng. Mọi người chạy ra ngoài bật khóc, la hét. Thật là đáng sợ”, Dodaro chia sẻ.

Nayeli Rodriguez, 40 tuổi, đến từ Burley, đang ở bên trong chờ đồ ăn cùng các con thì nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ phía nhà bếp. Một nhân viên cho biết đó là tiếng súng và bảo mọi người nằm xuống. "Một người đàn ông lớn tuổi đã cố gắng bảo vệ chúng tôi và chúng tôi là những người cuối cùng chạy ra ngoài", cô kể lại.

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