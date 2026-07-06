8 người bị thương trong vụ xả súng tại bữa tiệc mừng Quốc khánh Mỹ

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, một vụ xả súng xảy ra tại buổi tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ gần bãi biển Coney Island, New York, đã khiến 8 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.



"Một trong các nạn nhân, cô gái 21 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi tình hình những người còn lại được mô tả là ổn định", Ủy viên cảnh sát Jessica Tisch cho biết hôm 5/7.

Bốn trẻ em bị trúng đạn có độ tuổi 6, 7, 12 và 14, Ủy viên cảnh sát Tisch nói thêm.

Hiện trường vụ xả súng ở một trung tâm mua sắm tại thành phố Dearborn, Michigan, Mỹ, ngày 3/7/2026. Ảnh: WXYZ/AP.

Vụ nổ súng xảy ra vào tối 4/7 (giờ địa phương) tại sân chung của một khu căn hộ, cách lối đi bộ nổi tiếng Coney Island khoảng một dãy nhà và không xa địa điểm tổ chức cuộc thi ăn xúc xích nổi tiếng Nathan’s Famous diễn ra trước đó trong ngày.

Ủy viên cảnh sát cho biết, một nghi phạm đeo mặt nạ đen đã nổ súng vào sân nơi một gia đình đang tụ họp để tổ chức tiệc nướng. Kẻ nổ súng nhanh chóng bỏ trốn sau khi gây án, nhưng cảnh sát đã thu giữ được một khẩu súng.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo cảnh sát, một vụ giết người liên quan đến băng đảng đã xảy ra ở cùng khu phố đó vào đầu tuần, và cảnh sát đang điều tra xem liệu hai sự kiện này có liên quan đến nhau hay không.

“Không có chỗ cho bạo lực như vậy trong thành phố của chúng ta. Chúng ta sẽ không dung thứ và sẽ chống lại nó. Chúng ta cũng hãy cùng nhau cam kết xây dựng một thành phố nơi mọi lễ hội đều an toàn và mọi kỳ nghỉ đều tràn đầy niềm vui”, Thị trưởng New York, Zohran Mamdani, phát biểu.

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