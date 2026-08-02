Tự nhuộm tóc tại nhà không đeo găng tay, người đàn ông phải nhập viện

Khoa Da liễu, Bệnh viện 19-8 vừa điều trị thành công cho một nam bệnh nhân (52 tuổi) bị viêm da tiếp xúc dị ứng nặng do tự nhuộm tóc tại nhà.

Theo người bệnh, sau khi tự nhuộm tóc mà không sử dụng găng tay bảo hộ, hai bàn tay xuất hiện tình trạng sưng nề, đỏ da, ngứa rát và nổi nhiều mụn nước. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm da tiếp xúc dị ứng do thuốc nhuộm tóc.

Người bệnh được điều trị bằng thuốc kết hợp chăm sóc tổn thương da và hướng dẫn tránh tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng. Sau điều trị, các tổn thương da cải thiện rõ rệt.

Theo các bác sĩ da liễu, một số thành phần trong thuốc nhuộm tóc có thể gây phản ứng dị ứng ở những người nhạy cảm. Biểu hiện thường gặp là ngứa, đỏ da, sưng nề, nổi mụn nước hoặc bong vảy tại các vùng tiếp xúc như bàn tay, da đầu, trán, tai và cổ.

Ảnh: Bệnh viện 19-8

PPD (paraphenylenediamine) là một loại amin thơm thường được sử dụng trong các loại thuốc nhuộm tóc, đặc biệt là tông màu tối. PPD dễ dàng thấm qua da, kích thích phản ứng miễn dịch quá mức, gây ra viêm da tiếp xúc dị ứng. Dù chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 1–2% nhưng số người nhạy cảm với PPD đang tăng lên đáng kể do xu hướng nhuộm tóc sớm và nhuộm thường xuyên.

Một số người có cơ địa dễ bị dị ứng hơn người khác, đặc biệt là những ai có tiền sử mắc bệnh chàm (eczema) hay viêm da cơ địa. Đối tượng làm nghề thợ nhuộm tóc tiếp xúc hóa chất liên tục cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao, bởi lượng PPD và các hóa chất oxy hóa có thể tích tụ, kích hoạt phản ứng dị ứng bất cứ lúc nào.

Yếu tố di truyền cũng được ghi nhận có vai trò nhất định: nếu trong gia đình có người dễ dị ứng hóa chất, bạn cũng nên cẩn trọng hơn khi quyết định nhuộm tóc

Bác sĩ cảnh báo, để an toàn người dân cần chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, thử phản ứng trên da trước khi dùng, luôn đeo găng tay và tránh để thuốc dính vào da. Nếu có dấu hiệu bất thường, cần ngưng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế để tránh biến chứng nặng.