Nhiễm virus Herpes trên da có thể dẫn đến biến chứng nặng nếu không điều trị kịp thời

Bội nhiễm vi khuẩn nặng do nhiễm virus Herpes simplex trên da

Trong tuần qua, Khoa Da liễu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ, 41 tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Yên Thế do vùng mặt xuất hiện nhiều tổn thương mụn nước, rỉ dịch, đóng vảy tiết vàng trên da.

Theo lời kể của người bệnh, khoảng 5 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân tự nhiên xuất hiện các mụn nước li ti trên nền da đỏ, tập trung thành từng đám ở vùng má trái, kèm cảm giác ngứa và rát. Do chưa điều trị, các tổn thương ngày càng nhiều hơn, lan sang má phải. Một số mụn nước vỡ, rỉ dịch; một số hóa mủ và đóng vảy vàng. Tình trạng ngứa rát tăng nhiều khiến người bệnh đi khám và được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Tại Khoa Da liễu, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nhiễm virus Herpes simplex trên da, kèm bội nhiễm vi khuẩn nặng, cần được điều trị tích cực. Người bệnh có các triệu chứng điển hình của bệnh Eczema Herpeticum – một bệnh da do virus Herpes simplex gây ra.

Bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết, đồng thời điều trị bằng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng Histamin kết hợp chăm sóc, vệ sinh da tại chỗ. Kết quả xét nghiệm Virus Real-time PCR cho thấy: HSV-1 dương tính.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tổn thương da của người bệnh đã lành hẳn, bong hết vảy tiết vàng, hết rát và hết ngứa.

Eczema Herpeticum là bệnh gì?

Eczema Herpeticum là bệnh da do virus Herpes simplex, thường gặp nhất là HSV-1, gây nên. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch, chất tiết hoặc tổn thương da của người mắc bệnh.

Bệnh thường gặp ở những người có nền da tổn thương hoặc hàng rào bảo vệ da suy yếu, đặc biệt là người mắc viêm da cơ địa. Ngoài ra, bệnh cũng có thể xuất hiện ở người mắc các bệnh viêm da khác như viêm da tiếp xúc, viêm da dầu.

Eczema Herpeticum có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, trong đó phổ biến hơn ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và những người bị viêm da cơ địa mức độ nặng.

Bệnh thường biểu hiện ở các vùng da hở như đầu, mặt, cổ. Trong một số trường hợp nặng, tổn thương có thể lan rộng ra nhiều vùng trên cơ thể.Thời gian ủ bệnh thường từ 1–2 tuần sau khi tiếp xúc với virus gây bệnh.

Các triệu chứng điển hình gồm: Xuất hiện nhiều mụn nước nhỏ, kích thước tương đối đồng đều, khoảng 2– 4 mm. Mụn nước phân bố rải rác hoặc tập trung thành từng đám trên nền da đỏ. Mụn nước chứa dịch trong, khi vỡ tạo thành các vết trợt nông trên da. Khi bội nhiễm vi khuẩn, tổn thương có thể rỉ dịch, hóa mủ và đóng vảy tiết dày. Người bệnh thường có cảm giác đau rát, ngứa nhiều tại vùng tổn thương. Một số trường hợp có thể kèm theo sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, sưng đau hạch vùng.

Eczema Herpeticum là bệnh da có thể diễn biến nặng, thậm chí gây nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bác sĩ thường chẩn đoán bệnh dựa trên thăm khám lâm sàng. Trong một số trường hợp không điển hình, người bệnh có thể được chỉ định làm thêm các xét nghiệm như:

Xét nghiệm tế bào học tại tổn thương; Xét nghiệm PCR phát hiện virus Herpes simplex; Và một số xét nghiệm cần thiết khác để đánh giá tình trạng bội nhiễm và mức độ bệnh.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm, không nên tự ý điều trị tại nhà.

Khi được chẩn đoán mắc Eczema Herpeticum, người bệnh thường được bác sĩ chỉ định thuốc kháng virus, phổ biến là Acyclovir, dùng trong khoảng 7–10 ngày tùy tình trạng cụ thể.

Việc điều trị đạt hiệu quả tốt nhất khi được thực hiện sớm, đặc biệt trong vòng 72 giờ đầu kể từ khi xuất hiện tổn thương.

Trong trường hợp có bội nhiễm vi khuẩn, người bệnh có thể cần sử dụng thêm kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, việc chăm sóc da, vệ sinh tổn thương đúng cách cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục.

Nếu không được điều trị kịp thời, Eczema Herpeticum có thể để lại sẹo trên da. Một số trường hợp nặng có thể gây biến chứng nghiêm trọng như: Tổn thương mắt, viêm giác mạc, có nguy cơ ảnh hưởng thị lực; Nhiễm trùng lan rộng.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, virus có thể lan đến các cơ quan như não, phổi, gan, gây suy tạng và đe dọa tính mạng.

Phòng tránh bệnh như thế nào?

Người mắc viêm da cơ địa hoặc các bệnh viêm da khác như viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da dầu… cần chăm sóc da đúng cách, giữ da sạch, tránh làm tổn thương da và không tự ý bôi các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Để phòng bệnh, các bác sĩ lưu ý người dân: Không tiếp xúc trực tiếp với tổn thương da, dịch tiết của người nghi ngờ mắc bệnh do virus Herpes; Không dùng chung khăn mặt, son môi, đồ trang điểm hoặc các vật dụng cá nhân với người đang có tổn thương nghi ngờ; Không tự ý sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, kem bôi, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên mạng xã hội. Khi da xuất hiện mụn nước, đau rát, ngứa nhiều, rỉ dịch hoặc đóng vảy bất thường, cần đi khám chuyên khoa Da liễu sớm.

Các bác sỹ Khoa Da liễu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo: Người dân không nên chủ quan với các tổn thương mụn nước trên da, đặc biệt khi tổn thương lan nhanh, đau rát, rỉ dịch hoặc xuất hiện trên nền bệnh viêm da cơ địa. Việc thăm khám và điều trị sớm giúp hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian điều trị và bảo vệ sức khỏe làn da.