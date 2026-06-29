Chậm điều trị zona thần kinh, người đàn ông 54 tuổi suýt mù mắt

Bệnh nhân C. (54 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) xuất hiện triệu chứng đau đầu âm ỉ khi đang làm việc. Cho rằng nguyên nhân do thời tiết nắng nóng, ông tự mua thuốc giảm đau để uống.

Ngày hôm sau, vùng da mặt xuất hiện những mảng đỏ nhẹ rồi nhanh chóng nổi các bóng nước. Nghĩ chỉ là phản ứng ngoài da hoặc vết côn trùng cắn, ông tiếp tục theo dõi tại nhà mà không đến cơ sở y tế.

Tuy nhiên, các tổn thương da ngày càng lan rộng. Mắt trái bắt đầu đỏ, sưng và đau. Khoảng một tuần sau khi khởi phát triệu chứng, ông đến khám tại một cơ sở y tế địa phương nhưng chưa được chẩn đoán chính xác.

Tổn thương zona thần kinh của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong những ngày tiếp theo, bệnh diễn biến nặng hơn. Thị lực mắt trái giảm nhanh, người bệnh gần như không còn nhìn thấy các vật xung quanh và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để điều trị.

Khi nhập viện, bệnh nhân có nhiều bóng nước lan rộng vùng mặt, tổn thương kết mạc mắt, sụp hoàn toàn mi mắt trái, đồng tử giãn và mất phản xạ với ánh sáng. Thị lực giảm nghiêm trọng, người bệnh chỉ còn cảm nhận được ánh sáng trắng, không thể nhận biết vật thể hay màu sắc.

Qua thăm khám chuyên sâu và kiểm tra thị lực, BS.CKI Văn Thị Xuân Quỳnh, Phó trưởng khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á chẩn đoán bệnh nhân mắc zona thần kinh biến chứng lên dây thần kinh thị giác, gây tổn thương trực tiếp đến chức năng nhìn.

Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus đường truyền. Sau 7 ngày, các tổn thương da cải thiện rõ rệt, tình trạng sụp mí giảm dần và thị lực phục hồi đáng kể. Hiện người bệnh đã có thể nhìn rõ vật thể và phân biệt màu sắc trở lại.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, trường hợp trên là lời cảnh báo về hậu quả của việc chủ quan hoặc điều trị muộn bệnh zona thần kinh.

Khi virus tái hoạt động ở vùng mắt, người bệnh không chỉ đối mặt với các tổn thương ngoài da mà còn có nguy cơ viêm giác mạc, viêm kết mạc, tổn thương dây thần kinh thị giác và suy giảm thị lực, thậm chí mất thị lực nếu không được điều trị kịp thời.

BS.CKI Văn Thị Xuân Quỳnh khuyến cáo, dấu hiệu không nên chủ quan khi mắc zona thần kinh:

- Đau rát, bỏng hoặc đau nhói một vùng da.

- Xuất hiện ban đỏ, sau đó nổi các bóng nước thành từng chùm.

- Tổn thương xuất hiện ở vùng mặt, đặc biệt quanh mắt.

- Mắt đỏ, sưng, đau, chảy nước mắt hoặc nhìn mờ.

- Đau đầu kèm phát ban, thị lực giảm.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị, đặc biệt khi tổn thương xuất hiện ở vùng mắt.

Đặc biệt, bên cạnh phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người dân nên chủ động phòng ngừa zona thần kinh bằng vắc xin nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng nặng.

Những nhóm đối tượng được khuyến cáo nên tiêm vắc xin gồm:

Người từ 60 tuổi trở lên.

Người mắc các bệnh lý mạn tính.

Người suy giảm miễn dịch.

Người từ 18 tuổi trở lên đang điều trị hóa trị, xạ trị hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vỡ trận hợp đồng kỳ nghỉ: 194 bị can bị khởi tố, chiếm đoạt hơn 180 tỉ: