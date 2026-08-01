Cuộc sống người dân sau thảm họa động đất ở Nhật Bản

AP dẫn thông báo của chính quyền tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngày 31/7 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter chiều 28/7 đã tăng lên 34 người trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang "chạy đua với thời gian" để tìm kiếm những người còn mất tích sau cơn địa chấn.

Khi các hoạt động tìm kiếm bước sang ngày thứ tư, chưa rõ chính xác bao nhiêu người còn mất tích và mức độ thiệt hại cụ thể về nhà cửa trên toàn khu vực.

Tại thị trấn Hikawa, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất ở Kumamoto, các quan chức cho biết hơn 800 trong số 4.500 ngôi nhà của thị trấn đã bị phá hủy hoặc hư hại. Nhiều cư dân đã phải ngủ trong xe của họ tại các công viên, bãi đậu xe của tòa thị chính hoặc bên ngoài nhà của họ.

Nhiều tòa nhà đổ sập trong trận động đất ở Yatsushiro, Nhật Bản, ngày 29/7/2026. Ảnh: AP/Hiro Komae.

800 hộ gia đình vẫn mất điện, 79.000 hộ gia đình chưa có nước sinh hoạt

Theo công ty điện lực khu vực, tính đến chiều 31/7, khoảng 800 hộ gia đình vẫn mất điện, trong khi chính quyền Kumamoto cho biết hơn 79.000 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt. Hơn 9.000 người đang ở trong các khu tạm trú, nơi đang được bổ sung nguồn điện để cung cấp điều hòa không khí.

Nhiên liệu cũng trở nên khan hiếm hơn do mất điện làm tê liệt các trạm xăng và thiệt hại do động đất gây ra làm gián đoạn việc vận chuyển nhiên liệu từ các vùng khác.

Nhiều người đã phải ngủ trong xe, nhưng với tình trạng thiếu nhiên liệu, họ gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động của điều hòa trong điều kiện nhiệt độ oi bức.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Bộ Môi trường đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực đoan cho thành phố Kumamoto vào ngày 31/7 khi nhiệt độ đạt đỉnh 36 độ C, sau đợt nắng nóng gay gắt 35 độ C vào 30/7.

Hirokazu Sato, người mất nhà cửa trong trận động đất cho biết, ông và vợ cùng 3 đứa con sẽ ở trong xe cho đến khi có thể chuyển đến chỗ ở tạm thời.

“Tôi không biết khi nào mình mới có thể chuyển vào ở. Chúng tôi cần bật điều hòa cả ngày lẫn đêm trong xe, mà việc đó thì tốn nhiên liệu”, Sato nói.

Tầng 2 của trung tâm thương mại Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, đã bị sập do trận động đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản/JIJI.

Ayako Sudo, một cụ bà ngoài 70 tuổi, chọn ngủ trong xe vì cảm thấy an toàn hơn trong nhà của mình.

“Vì là nhà gỗ nên rung lắc rất mạnh. Ngay cả khi động đất nhỏ, nhà vẫn rung chuyển và gây ra cảm giác sợ hãi. Vì vậy, tôi nghĩ mình thực sự thích một nơi nào đó an toàn hơn”, bà Sudo chia sẻ.

Kumamoto cũng là một trung tâm công nghiệp lớn, và có những lo ngại rằng trận động đất có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng chất bán dẫn và phụ tùng ô tô trong nhiều tháng tới.

Thời điểm then chốt

Các cuộc tìm kiếm người mất tích sau động đất vẫn đang tiếp diễn. Quan chức Nhật Bản nói rằng chiều 31/7 là thời điểm then chốt đối với các nỗ lực cứu hộ vì một số chuyên gia cho rằng cơ hội sống sót sẽ giảm dần sau 3 ngày kể từ khi thảm họa xảy ra.

Với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót trên khắp khu vực Kumamoto, bao gồm cả trung tâm thương mại Aeon Mall bị sập ở thị trấn Kashima, một trong những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng nghìn người đang ở trong khu phức hợp này khi trận động đất xảy ra.

Công ty cho biết khoảng 3.000 người mua sắm đã được sơ tán trước khi một vụ nổ xảy ra ở khu vực khác của trung tâm thương mại, nơi một số nhân viên vẫn đang làm việc. Tầng 2 của tòa nhà sụp đổ, khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Tại hiện trường, 7 người được xác nhận đã thiệt mạng và 11 người được cứu sống, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara thông tin với các phóng viên tại Tokyo hôm 31/7. Giới chức không cho biết còn bao nhiêu người vẫn đang mất tích.

Trong khi đó, theo ông Kihara, chiến dịch tìm kiếm đã kết thúc tại một nhà máy của Nippon Paper Industries ở khu vực Yatsushiro, nơi một ống khói bị sập trong trận động đất. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 11 người, trong khi 9 người khác được xác nhận đã thiệt mạng.

Cuộc tìm kiếm quy mô nhỏ vẫn tiếp tục vào ngày 31/7 tại những ngôi nhà bị sập ở các thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề ở phía nam Kumamoto. Chính quyền chưa đưa ra con số chính xác về số người mất tích.

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