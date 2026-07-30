Rủ nhau đánh bạc, nhóm đối tượng lĩnh gần 28 năm tù

Ngày 30/7, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Dương Hữu Nhã cùng đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h45 ngày 27/2/2026, tại nhà Hoàng Thế Anh ở xã Cẩm Duệ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thế Anh (SN 1990) và Dương Hữu Nhã (SN 1996), cùng trú xã Cẩm Duệ; Võ Văn Giáp (SN 1996) và Nguyễn Thị Hòa (SN 1983), cùng trú xã Cẩm Xuyên; Tôn Đức Ngọc (SN 1985, trú phường An Phú, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Viết Nhâm (SN 1992, trú xã Đức Thịnh) cùng một số người khác đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Đến ngày 1/3 và 7/3/2026, Nguyễn Thị Hồng (SN 1968, trú thôn Trường Yên, xã Thiên Cầm), Dương Công Hoàng (SN 1986, trú thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ), Phạm Văn Hưng (SN 1992, trú thôn 16, xã Cẩm Xuyên) và Nguyễn Đình Khôi (SN 1988, trú thôn 10, xã Cẩm Xuyên) lần lượt đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc.

Nhóm bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Anh Quý

Theo cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc là 379,4 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Đình Khôi sử dụng 165 triệu đồng; Phạm Văn Hưng 76,4 triệu đồng; Dương Công Hoàng 50 triệu đồng; Nguyễn Thị Hòa 30 triệu đồng; Võ Văn Giáp 23 triệu đồng; Tôn Đức Ngọc 15 triệu đồng; Nguyễn Viết Nhâm và Nguyễn Thị Hồng cùng sử dụng 10 triệu đồng.

Để tổ chức đánh bạc, Dương Hữu Nhã, Hoàng Thế Anh và Nguyễn Đình Khôi chuẩn bị địa điểm, công cụ, tập hợp người tham gia và thu 20 triệu đồng tiền “hồ”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Hữu Nhã 16 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, Nguyễn Đình Khôi bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Các bị cáo Nguyễn Viết Nhâm, Nguyễn Thị Hòa và Phạm Văn Hưng cùng lĩnh 3 năm 3 tháng tù Dương Công Hoàng lĩnh 3 năm tù cùng về tội danh này.

Ba bị cáo Võ Văn Giáp, Nguyễn Thị Hồng và Tôn Đức Ngọc cùng bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, cùng về tội “Đánh bạc”. Riêng Hoàng Thế Anh bị tuyên phạt 80 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”