Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ giải thể trường Đại học Hà Hoa Tiên

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 109 kết luận hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án xử lý các dự án của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và trường Đại học Hà Hoa Tiên trên địa bàn phường Hà Nam và phường Kim Thanh.

Đại học Hà Hoa Tiên. Ảnh: Internet.

Theo kết luận, đối với Dự án trường Đại học Hà Hoa Tiên, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ giải thể, gửi về sở trước ngày 1/8.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục giải thể trường Đại học Hà Hoa Tiên theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8.

Sau khi trường được giải thể, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án; đánh giá hiện trạng sử dụng đất, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và các vấn đề phát sinh để tham mưu phương án xử lý.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu việc xử lý phải đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đồng thời sớm đưa quỹ đất của dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư khẩn trương thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra trước đây; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Thanh tra tỉnh được giao tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan; làm rõ những nội dung đã hoàn thành, đang thực hiện hoặc quá thời hạn nhưng chưa thực hiện. Kết quả xử lý phải được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng tháng.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm và đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định nếu có.

Về nghĩa vụ tài chính, UBND tỉnh Ninh Bình giao Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư phát sinh đến hết ngày 30/6/2026.

Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và trường Đại học Hà Hoa Tiên có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế trước ngày 10/8. Đây là căn cứ để các cơ quan Nhà nước xem xét giải quyết các thủ tục tiếp theo.

Đối với Dự án Nhà máy cơ điện Pomihoa, Sở Tài chính Ninh Bình được giao nghiên cứu, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi đất và xử lý tài sản theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/8.

Đáng chú ý, đối với Dự án Khu dân cư Cụm công nghiệp Hoàng Đông, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trong quý III/2026.

Song song với đó, Sở Công Thương Ninh Bình được giao rà soát toàn bộ hồ sơ và quá trình hình thành dự án, xác định rõ cơ sở pháp lý, giá trị và hiệu lực của các văn bản đã ban hành; tham mưu phương án xử lý theo đúng quy định, bảo đảm không hợp thức hóa các nội dung thực hiện chưa đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8.