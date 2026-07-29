Bắt đối tượng vận chuyển vật liệu nổ qua biên giới ở Quảng Trị

Ngày 29/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển vật liệu nổ với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 19h50 ngày 23/7, tại thôn Doa Mã Lai, xã Hướng Phùng (Quảng Trị), Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng Hướng Phùng và Đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) mật phục, bắt quả tang Hồ Văn Ngọc Trường (SN: 2007, trú xã Khe Sanh) đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Đối tượng Hồ Văn Ngọc Trường cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Hiếu Minh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 74kg vật liệu nổ, một xe mô-tô không gắn biển số.

Cơ quan chức năng xác định, đây là lượng vật liệu nổ rất lớn, nếu đưa vào nội địa hoặc sử dụng trái phép có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, tài sản và an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Hiện, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.