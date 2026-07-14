Công an TP HCM triệt phá đường dây mua bán thuốc nổ TNT trái phép

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh và Lê Xuân An để điều tra hành vi "mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Các đối tượng trong đường dây mua bán thuốc nổ TNT vừa bị Công an TP HCM phát hiện

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM về tăng cường đấu tranh với các hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng hoạt động trên nhiều tỉnh, thành. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng hoạt động khép kín, lợi dụng khu vực rừng núi, ven biển, nơi khai thác khoáng sản và đánh bắt hải sản để tiêu thụ thuốc nổ TNT, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn cộng đồng.

Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng, bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi, ngụ xã Tà Lài, TP Đồng Nai) mang khoảng 7kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, TP HCM để bán cho Lê Xuân Đức (22 tuổi). Khi các đối tượng vừa giao nhận hàng và chuẩn bị thanh toán thì bị khống chế, bắt giữ.

Điều tra ban đầu cho thấy, trước đó Lê Xuân An (48 tuổi, ngụ phường Phước Thắng) đã đặt mua 7kg thuốc nổ TNT từ Nguyễn Văn Nguyên để bán lại cho các ghe, tàu khai thác hải sản. Nguồn thuốc nổ được Nguyên mua từ Nguyễn Anh Minh (61 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), người chuyên thu gom thuốc nổ từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Do không đủ số lượng theo yêu cầu, Nguyên đã trộn thêm đất để tăng khối lượng từ 6kg lên 7kg rồi vận chuyển bằng xe buýt từ Đồng Nai đến TP HCM giao dịch. Thời điểm giao hàng, Lê Xuân An đang ở Khánh Hòa nên chỉ đạo vợ là Ngô Thị Ước và con trai Lê Xuân Đức trực tiếp nhận thuốc nổ, giao tiền.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn để lấy thuốc nổ bán cho Nguyễn Văn Nguyên. Sau khi được vận động, đối tượng đã tự nguyện giao nộp một đầu đạn nghi là pháo, một máy dò kim loại cùng số thuốc nổ còn lại. Tiếp tục đấu tranh, Ban chuyên án xác định Trần Văn Châu (54 tuổi, ngụ xã Đak Ơ, TP Đồng Nai) là người trực tiếp tháo gỡ đầu đạn, thu gom thuốc nổ từ nhiều nguồn khác nhau để bán kiếm lời trước khi chuyển cho Nguyễn Văn Nguyên tiêu thụ.

Kết quả điều tra cũng cho thấy Nguyễn Văn Nguyên nhiều lần bán thuốc nổ cho các đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, ngày 23/6, Nguyên bán 6kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương. Sau nhiều lần mua bán qua trung gian, số thuốc nổ này được chuyển đến Trần Thanh Minh để sử dụng vào hoạt động khai thác đá trái phép. Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Thanh Minh đã tự nguyện giao nộp 2kg thuốc nổ còn lại.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 7kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ. Tổng cộng, Ban chuyên án thu giữ 16,1kg thuốc nổ TNT, 2 vỏ đầu đạn cùng nhiều tang vật phục vụ điều tra. Kết quả giám định xác định toàn bộ số vật chứng đều là thuốc nổ TNT - loại vật liệu nổ quân dụng có sức công phá lớn, việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng chú ý, sau khi vụ án bị phát hiện, Lê Xuân An bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, ngày 28/6, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình làm việc, An còn khai đã bán 100 kíp nổ cho một người khác để cấn trừ nợ cá nhân. Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả xem video Công an TP HCM triệt phá đường dây cưa đầu đạn, lấy thuốc nổ TNT đi tiêu thụ