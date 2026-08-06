Nghi phạm bị bắt tại sân golf của ông Trump ở California

Jeanine John Taele, 38 tuổi, đã bị bắt giữ tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở thành phố Rancho Palos Verdes hôm 2/8, hai ngày trước khi Tổng thống Trump đến đây dự bữa tối gây quỹ, AP đưa tin.

Taele dự kiến ​​ra hầu tòa hôm 5/8 về tội tàng trữ vũ khí trái phép theo luật liên bang, nhưng phiên tòa đã bị hủy bỏ.

Theo hồ sơ, Taele đang bị giam giữ tại một nhà tù ở trung tâm Los Angeles về các tội danh cấp tiểu bang và chưa bị giam giữ theo lệnh của liên bang, một phát ngôn viên của văn phòng công tố viên Mỹ thông tin.

Hình ảnh lối vào Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump tại Rancho Palos Verdes, California, ngày 2/7/2020. Ảnh: AP/John Antczak.

Taele ban đầu được nhìn thấy tại khu đất này vào ngày 31/7, đi bộ khắp sân golf, đeo tai nghe và chụp ảnh, quay video các hoạt động của các đặc vụ liên bang khi họ tiến hành đánh giá an ninh.

Taele lái xe đi nhưng sau đó quay lại sân golf vào ngày 2/8. Anh ta tiếp cận các đặc vụ liên bang và nói rằng mình là nhân viên của Bộ Ngoại giao, có mặt ở đó để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Theo các quan chức liên bang, Taele còn nói anh ta có một khẩu súng đã nạp đạn trong xe và đã bị bắt giữ sau khi xe bị khám xét. Giới chức cũng tìm thấy một băng đạn 16 viên trong túi của đối tượng.

Trước đó, anh ta từng ra hầu tòa về tội tàng trữ vũ khí trái phép và tội cướp giật cấp độ hai trong một vụ việc không liên quan.

Nhà chức trách cho biết, Taele bị cáo buộc liên bang về tội tàng trữ súng trường nòng ngắn không đăng ký được tìm thấy tại nhà anh ta. Theo đơn tố cáo, đây là một khẩu súng trường kiểu AR đã được sửa đổi bất hợp pháp, với nòng súng bị cắt ngắn từ 35 cm xuống còn 25 cm.

Theo các công tố viên liên bang, Sở Cảnh sát Quận Los Angeles cho biết, khi khám xét chiếc xe bán tải của người này tại bãi đậu xe của sân golf, họ phát hiện một khẩu súng lục 9mm đã nạp đạn, một ống nhòm và một phù hiệu có ghi "nhân viên bảo vệ an ninh".

Cơ quan thực thi pháp luật đã khám xét nhà của người này ở thành phố Downey gần đó vào ngày 3/8 và tìm thấy một khẩu súng trường cùng các loại vũ khí khác, hộp tiếp đạn và đạn dược, áo giáp chống đạn và sổ tay có "những lời khai đáng lo ngại", theo các nhà chức trách liên bang.

“Hành vi đáng lo ngại của Taele tại sân golf của Tổng thống chỉ vài ngày trước khi Tổng thống dự kiến ​​đến đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Không được phép mắc sai lầm, đặc biệt là sau những âm mưu ám sát Tổng thống Trump trước đây”, Patrick Grandy, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng FBI ở Los Angeles, cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo thông tin từ Thủy quân lục chiến Mỹ, Taele là một hạ sĩ trong lực lượng này, từng được điều động đến Iraq năm 2008 và Afghanistan năm 2010, làm việc với vai trò nhân viên kho.

Hồ sơ của tiểu bang cho thấy Taele là một nhân viên bảo vệ được cấp phép, giấy phép gần đây nhất được cấp vào tháng Hai năm nay và hết hạn vào năm 2028. Hồ sơ cũng cho thấy một số giấy phép mang súng dành cho nhân viên bảo vệ đã bị hủy bỏ hoặc đình chỉ. Các quan chức tiểu bang chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về các giấy phép này.

Năm ngoái, bồi thẩm đoàn tuyên bố một người đàn ông phạm tội âm mưu ám sát ông Trump tại câu lạc bộ golf của Tổng thống ở Florida. Và khi còn là ứng cử viên tổng thống năm 2024, ông Trump đã thoát chết trong gang tấc khỏi vụ ám sát hụt do một tay súng thực hiện tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania.

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