Hà Nội: Hai bãi tập kết VLXD có dấu hiệu gây ô nhiễm bị 'sờ gáy'

Ngày 4/8, thông tin với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng kinh tế xã Ứng Hòa (TP Hà Nội), cho biết Phòng kinh tế xã đang chờ kết quả về môi trường để tham mưu, xử lý đối với hai bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) - bãi tập kết vật liệu xây dựng Mạnh Thủy (thôn Chẩn Kỳ); bãi tập kết vật liệu xây dựng Ngọc Lâm (nằm sát tuyến đường 428, thuộc thôn Vọng Tân) - bị phản ánh hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm, sử dụng có dấu hiệu sai mục đích đất.

Trước đó, UBND xã Ứng Hòa có văn bản số 1473/UBND-VP, gửi Phòng kinh tế xã kiểm tra, tham mưu xử lý phản ánh của nhân dân trên địa bàn xã Ứng Hòa. Theo phản ánh, trên địa bàn xã có hai bãi tập kết VLXD nêu trên hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm, sử dụng có dấu hiệu sai mục đích đất.

Bãi tập kết VLXD Mạnh Thủy.

Trong đó, bãi tập kết VLXD Mạnh Thủy bị phản ánh đã tập kết VLXD, sản xuất gạch xi măng, trộn bê tông thủ công và chuyển vật liệu với quy mô lớn trong thời gian dài. Tuy nhiên, quá trình hoạt động phát sinh nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống nhân dân như: Bụi từ cát, đá, xi măng và vật liệu xây dựng phát tán ra môi trường xung quanh, đặc biệt vào những ngày nắng hoặc có gió lớn.

Hoạt động của máy sản xuất gạch xi măng thường xuyên phát sinh tiếng ồn, rung động, ảnh hưởng sinh hoạt và nghỉ ngơi của người dân gần khu vực; xe vận chuyển vật liệu ra vào liên tục làm phát sinh bụi bặm, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường… Ngoài ra, bãi tập kết vật liệu xây dựng có dấu hiệu sử dụng không đúng mục đích đất.

Đối với bãi tập kết VLXD Ngọc Lâm, cũng bị người dân phản ánh thường xuyên tập kết, bốc xếp và vận chuyển cát, đá, vật liệu xây dựng với khối lượng lớn phát sinh bụi ra môi trường, tiếng ốn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Các xe vận chuyển VLXD Ngọc Lâm tràn lan ra đường 428.

Do bãi tập kết VLXD Ngọc Lâm nằm sát mặt đường 428, quá trình xe ra vào vận chuyển vật liệu làm rơi cát, đá, sỏi ra đường gây mất vệ sinh, mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông gây nhiều bức xúc. Bãi tập kết VLXD Ngọc Lâm cũng bị phản ánh và đề nghị làm rõ việc sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích làm nơi tập kết vật liệu.

Về việc này, tổ công tác UBND xã Ứng Hòa (gồm Phòng kinh tế xã, Công an xã, Trưởng thôn Chẩn Kỳ, TP Hà Nội) đã có buổi làm việc với chủ bãi tập kết vật liệu xây dựng Mạnh Thủy, yêu cầu chủ bãi cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc sử dụng đất ở khu vực Làn Dưới (kể cả diện tích đất công, diện tích đất hộ, và diện tích nhận chuyển nhượng); cung cấp các hồ sơ liên quan đến giấy phép sản xuất vật liệu xây dựng (gạch không nung).

Tổ công tác cũng yêu cầu chủ bãi tập kết vật liệu xây dựng Mạnh Thủy phải sử dụng đúng mục đích đối với diện tích đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, hoàn trả mặt bằng đối với diện tích đất công do UBND xã quản lý.

Trường hợp không đầy đủ các hồ sơ tài liệu được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, tổ công tác đề nghị tạm dừng kinh doanh vật liệu xây. Nếu không tự giác chấp hành, sẽ tham mưu UBND xã thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 27/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản hợp nhất số 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, đối với trường hợp chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp, mức phạt dao động từ 2 - 30 triệu đồng. Cụ thể, diện tích dưới 0,5 ha bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng; từ 0,5 ha đến dưới 1 ha phạt 3 - 5 triệu đồng; từ 1 ha đến dưới 3 ha phạt 5 - 10 triệu đồng; từ 3 ha trở lên bị phạt từ 10 - 30 triệu đồng. Đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) tại địa bàn cấp xã, mức xử phạt từ 3 - 150 triệu đồng, tùy theo diện tích vi phạm. Trong đó, diện tích dưới 0,05 ha bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng; từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha phạt 5 - 10 triệu đồng; từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha phạt 10 - 20 triệu đồng; từ 0,5 ha đến dưới 1 ha phạt 20 - 50 triệu đồng; từ 1 ha đến dưới 2 ha phạt 50 - 100 triệu đồng; từ 2 ha trở lên bị phạt từ 100 - 150 triệu đồng. Đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở tại địa bàn cấp xã, mức xử phạt cao hơn, từ 20 - 200 triệu đồng. Cụ thể, diện tích dưới 0,01 ha bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng; từ 0,01 ha đến dưới 0,03 ha phạt 30 - 50 triệu đồng; từ 0,03 ha đến dưới 0,05 ha phạt 50 - 100 triệu đồng; từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha phạt 100 - 150 triệu đồng; từ 0,1 ha trở lên bị phạt từ 150 - 200 triệu đồng. Đối với các hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại địa bàn phường, mức xử phạt được đề xuất gấp hai lần mức phạt áp dụng tại khu vực cấp xã đối với từng hành vi và diện tích vi phạm tương ứng… Theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 250.000.000 đồng, gấp 5 lần so với quy định trước đây (5.000.000 đồng).

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