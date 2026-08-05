Cháy rừng ở Canada, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy

AP dẫn lời các quan chức địa phương ngày 4/8 cho biết, đám cháy rừng lan nhanh đã phá hủy khoảng 230 ngôi nhà trong một cộng đồng người bản địa ở miền tây Canada, khiến nó trở thành một trong những vụ cháy tàn phá nhất nước này trong những năm gần đây.

Dan Wilson, tộc trưởng của bộ lạc người bản địa Okanagan cho biết, đám cháy rừng Bradley Creek đã tàn phá phần lớn khu bảo tồn gần Vernon, cách Vancouver khoảng 440 km về phía đông bắc.

“Thật khó để nhận ra cộng đồng của tôi từ trên không khi tất cả công trình và rừng cây đã biến mất”, Wilson nói sau khi khảo sát khu vực bằng trực thăng.

Đám cháy rừng Bradley Creek bùng phát gần một ngôi nhà ở Vernon, tỉnh British Columbia, Canada, ngày 3/8/2026. Ảnh: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP.

Mức độ tàn phá của vụ cháy rừng này nằm trong số những vụ cháy rừng tồi tệ nhất gần đây ở Canada. Vụ cháy năm 2024 ở Jasper, Alberta, đã phá hủy khoảng 350 ngôi nhà, trong khi vụ cháy rừng McDougall Creek năm 2023, cũng ở vùng Okanagan của British Columbia, đã phá hủy khoảng 200 ngôi nhà.

Những năm gần đây, Canada phải hứng chịu những mùa cháy rừng ngày càng tàn khốc, khói từ các đám cháy liên tục lan rộng khắp Bắc Mỹ và gây ra cảnh báo chất lượng không khí trên diện rộng.

“Ngọn lửa lan quá nhanh đến nỗi một số người chỉ có 5 phút để sơ tán”, ông nói.

Trong số những người buộc phải sơ tán có Louis và Shorty Fred. Họ đã thoát khỏi đám cháy hôm 1/8 trong khi ngọn lửa "bám sát" phía sau.

“Tôi sống ở đây cả đời rồi, và thực sự chưa bao giờ thấy điều gì như thế này”, Louis Fred nói.

Khoảng 8.000 người đã được sơ tán trên khắp British Columbia, Bộ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Kelly Greene cho biết. Tính đến ngày 4/8, đã có 37 lệnh sơ tán được ban hành, và tình hình thay đổi từng giờ.

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh British Columbia cho biết có khoảng 120 vụ cháy rừng đang hoành hành khắp tỉnh, trong đó khoảng 50 vụ ngoài tầm kiểm soát. Ngoài Bradley Creek, những đám cháy lớn cũng đang bùng phát gần các khu dân cư Boston Bar, Clinton và Kimberley.

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