Hà Nội lên kế hoạch chỉnh trang 131 vòm cầu đường sắt trăm tuổi

Cố tình gắn bảng "Xe tang lễ" đè lên biển số để né giám sát, một tài xế tại Hưng Yên đã bị CSGT xử lý nghiêm với mức phạt tối đa 26 triệu đồng.
Một bé bị chó mẹ tấn công gây thương tích nặng vùng mặt, mắt, cần phẫu thuật và điều trị khẩn cấp tại bệnh viện Sơn La. Cảnh báo phòng tránh nguy cơ.
Vụ triệt phá tại TP HCM cảnh báo về sự trà trộn ma túy vào Pod Chill, gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và pháp lý cho người dùng, đặc biệt giới trẻ.
Cảng hàng không là khu vực đặc thù đòi hỏi sự an toàn và kỷ luật ở mức cao nhất. Sân bay không phải là nơi để "thử thách" sự nghiêm minh của pháp luật.
Một phụ huynh chia sẻ con mượn iPhone chơi game rồi đăng nhập iCloud lạ khiến máy bị khóa. Thủ đoạn chiếm quyền thiết bị tiếp tục được cảnh báo.
Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tập trung vào những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách.
Tìm hiểu về cơ chế thưởng khủng và hành vi lừa đảo của đường dây Mr Pips, gây thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng qua các sàn giao dịch giả mạo.
Lực lượng chức năng tạm giữ 5 xe đạp điện độ chế của nhóm thanh niên tạo tia lửa, cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.
Trong vòng 5 ngày, khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng) ghi nhận 3 trận động đất có độ lớn từ 3.2 đến 3.6, độ rủi ro thiên tai cấp 0.