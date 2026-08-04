Nguy cơ lớn từ thuốc lá điện tử chứa ma túy lậu bị phát hiện

Vụ triệt phá đường dây sản xuất, pha chế và mua bán trái phép ma túy Etomidate quy mô lớn do Công an TP HCM vừa thực hiện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn đưa ma túy vào thuốc lá điện tử để tiêu thụ trên thị trường.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng vận chuyển Etomidate từ Campuchia về Việt Nam, pha chế thành tinh dầu rồi bơm vào đầu thuốc lá điện tử (Pod Chill) để bán cho nhiều đầu mối tại TP HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Tang vật thu giữ gồm 10.000 ml tinh dầu chứa Etomidate, 1.460 đầu Pod đã chứa ma túy thành phẩm, 13.500 vỏ đầu Pod rỗng, 595 thân máy thuốc lá điện tử cùng nhiều thiết bị pha chế, chiết rót. Cơ quan điều tra nhận định số tinh dầu trên đủ để sản xuất gần 5.000 đầu Pod chứa ma túy, trong khi lượng vỏ Pod rỗng cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn.

Vụ án khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi loại "Pod Chill" đang được nhiều người, nhất là giới trẻ, nhắc đến trên mạng xã hội. Vậy Pod Chill thực chất là gì, gây hại như thế nào và pháp luật Việt Nam quy định ra sao?

Pod Chill là gì?

Trên thực tế, Pod Chill không phải là một sản phẩm được công nhận hay một thuật ngữ chuyên môn trong y học. Đây là cách gọi phổ biến của một số loại đầu thuốc lá điện tử hoặc tinh dầu được quảng cáo có khả năng tạo cảm giác "phê", "bay", thư giãn hoặc hưng phấn.

Điểm đáng lo ngại là nhiều sản phẩm được rao bán dưới tên gọi Pod Chill có thể bị pha trộn các chất hướng thần hoặc chất ma túy nhằm tăng cảm giác kích thích cho người sử dụng. Trong vụ án vừa được Công an TP HCM triệt phá, các đối tượng đã sử dụng Etomidate để pha vào tinh dầu thuốc lá điện tử trước khi đưa ra thị trường.

Tang vật ma tuý thu giữ. Ảnh: CACC

Theo các chuyên gia y tế, Etomidate vốn là hoạt chất gây mê được sử dụng trong một số chỉ định y khoa đặc biệt. Tuy nhiên, khi bị lạm dụng ngoài mục đích điều trị hoặc pha vào thuốc lá điện tử để hít, hoạt chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe người sử dụng. Hiện Etomidate đã được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Pod Chill gây hại như thế nào đối với sức khỏe?

Theo các chuyên gia y tế, thuốc lá điện tử bị pha trộn chất ma túy hoặc chất hướng thần tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, ảnh hưởng cả trước mắt lẫn lâu dài.

Ngay sau khi sử dụng, người dùng có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh, tăng huyết áp hoặc khó thở. Nghiêm trọng hơn, các chất này có thể gây rối loạn nhận thức, suy giảm khả năng tập trung, làm chậm phản xạ, khiến người sử dụng mất kiểm soát hành vi, thậm chí xuất hiện ảo giác, hoang tưởng hoặc rối loạn cảm xúc. Trong một số trường hợp, người dùng có thể trở nên kích động, có hành vi nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Cảnh báo về 'hiểm họa khôn lường' từ ma túy núp bóng thuốc lá điện tử.

Nếu sử dụng thường xuyên, nguy cơ đối với sức khỏe càng lớn. Các chất ma túy trong thuốc lá điện tử có thể gây lệ thuộc, làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng học tập và lao động. Đồng thời, người sử dụng còn đối mặt với nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần như lo âu, trầm cảm, cũng như các bệnh lý tim mạch và hô hấp.

Các chuyên gia đặc biệt cảnh báo thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương nhất do não bộ vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Việc tiếp xúc sớm với các chất gây nghiện không chỉ làm tăng nguy cơ lệ thuộc ma túy mà còn có thể để lại những di chứng lâu dài về thể chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, phần lớn các loại Pod Chill chứa chất ma túy đều được sản xuất, pha chế trái phép nên người sử dụng gần như không thể biết chính xác thành phần hay hàm lượng các chất bên trong. Điều này làm gia tăng nguy cơ ngộ độc cấp tính, thậm chí đe dọa tính mạng nếu sử dụng phải sản phẩm chứa hàm lượng chất độc cao hoặc bị pha trộn nhiều loại hóa chất nguy hiểm.

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào?

Theo quy định hiện hành, Etomidate đã được đưa vào Danh mục chất ma túy. Vì vậy, mọi hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất này đều có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án tại TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.

Các chuyên gia pháp lý cũng lưu ý, nhiều người lầm tưởng Pod Chill chỉ là thuốc lá điện tử thông thường. Tuy nhiên, nếu sản phẩm chứa chất ma túy thì việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ hay sử dụng đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng.

Cảnh giác với thuốc lá điện tử chứa ma túy

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh và sinh viên, cần nâng cao cảnh giác trước các loại thuốc lá điện tử được quảng cáo với những lời mời gọi như "thư giãn", "bay", "phê nhẹ", "không gây nghiện" hay "an toàn".

Việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn có thể vô tình tiếp xúc với các chất ma túy, kéo theo những hệ lụy về pháp lý và xã hội.