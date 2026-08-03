Cháy rừng ở bang Washington, 60.000 người phải sơ tán

Cháy rừng tại khu vực phía đông bang Washington đã buộc 60.000 người dân ở khu vực Spokane phải sơ tán, đồng thời phá hủy ít nhất 600 ngôi nhà, cơ sở doanh nghiệp và các công trình khác, AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương vào ngày 2/8.

Các đám cháy trong và xung quanh Spokane - thành phố lớn thứ hai của bang - đã thiêu rụi diện tích khoảng 21 km2 cuối tuần qua, nằm trong số hàng chục vụ cháy rừng trên khắp miền Tây nước Mỹ, khiến các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương gặp khó khăn trong công tác ứng phó.

Tổng cộng khoảng 1.000 km2 đã bị thiêu rụi trên toàn bang, và một số đám cháy, bao gồm cả những đám cháy ở khu vực Spokane, vẫn chưa được khống chế.

Bang Washington ban bố tình trạng khẩn cấp, chưa ghi nhận thương vong

Thống đốc bang Washington, ông Bob Ferguson, ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 1/8, và Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã phát đi cảnh báo “tình huống đặc biệt nguy hiểm” về nguy cơ cháy rừng cho khu vực phía đông bang Washington.

Các quan chức cứu hỏa và thực thi pháp luật cho biết chưa có báo cáo về thương vong hoặc người mất tích, nhưng nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của nỗ lực ứng phó.

Giới chức cũng cho biết những người sơ tán ở Spokane bao gồm cả bệnh nhân tại bệnh viện Cựu chiến binh Mỹ của thành phố.

Các công trình dọc theo đường W. Tiffany Ave. bị thiêu rụi sau một vụ cháy rừng tại Spokane, Washington, ngày 2/8/2026. Ảnh: AP/Young Kwak.

Hình ảnh từ khu vực Spokane cho thấy nhiều tòa nhà bốc cháy, khói đen cuồn cuộn gần các khu dân cư, cùng những tàn tích của những ngôi nhà chỉ còn trơ lại ống khói. Nhiều quan chức bày tỏ lo ngại rằng thời tiết trong những ngày tới dự kiến vẫn khô ráo, không thuận lợi cho công tác dập lửa.

“Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Vài ngày tới sẽ rất khó khăn”, Thượng nghị sĩ Mỹ Maria Cantwell phát biểu tại cuộc họp báo cùng các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương ở Spokane.

Các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân bùng phát các đám cháy này.

Gió mạnh gây khó khăn cho công tác chữa cháy tại Spokane. "Chúng tôi đang phải đối mặt với thời tiết bất lợi và địa hình cũng không thuận lợi", theo ông Benjamin Cossel, cán bộ thông tin của đội ứng phó liên bang từ California được điều động đến từ tối 1/8 để hỗ trợ chữa cháy.

Được biết, có 3 đám cháy lớn tại khu vực Spokane: Old Trails Fire, Fairview Fire và Meadowview Fire.

Spokane lập trung tâm tạm trú cho người dân bị ảnh hưởng

Chính quyền Spokane đã thiết lập một trung tâm tạm trú tại trung tâm hội nghị chính của thành phố. Khoảng 400 người đang lưu trú tại đây, theo thông tin từ giới chức vào ngày 2/8.

Ủy viên Spokane, ông Chris Jordan cho biết, người thân của ông sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng và hiện chưa rõ ngôi nhà của họ còn nguyên vẹn hay không.

Heather Rosenstrater, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Avista Corp. - công ty cung cấp điện và khí đốt tự nhiên cho khu vực - cho biết khoảng 10.000 người bị mất điện vào ngày 2/8, giảm so với mức đỉnh điểm 30.000 người. Avista cần sửa chữa hai đường dây truyền tải, nên trong vài ngày tới, nhu cầu sử dụng điện có thể khiến xảy ra thêm các sự cố mất điện.

Trong khi đó, một số đám cháy lớn khác vẫn tiếp tục hoành hành ở các khu vực thưa dân cư phía tây bắc Spokane.

“Toàn bộ khu vực tây bắc hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề”, Keila Vizcarra, người phát ngôn của đội liên bang từ California phụ trách đám cháy lớn Big Grass Fire ở phía tây Idaho và phía đông Oregon, cho biết.

Đám cháy Snyder bùng phát gần Thompson Springs, bang Utah, Mỹ, ngày 28/6/2026. Ảnh: AP/Noah Berger.

Cháy rừng lan rộng tại Idaho, Oregon và Utah

Spokane không phải là nơi duy nhất đang vật lộn với cháy rừng ở Mỹ.

Các đội cứu hỏa đã bước sang ngày thứ 10 chiến đấu với đám cháy thiêu rụi gần 1.360 km2 đồng cỏ ở phía tây Idaho và phía đông Oregon. Khu vực này tập trung nhiều trang trại chăn nuôi gia súc, và giới chức cho biết đám cháy đang đe dọa hơn 600 ngôi nhà cùng 800 công trình khác.

Dự báo thời tiết tại khu vực này sẽ tiếp tục nắng nóng và khô ráo trong tuần, với nhiệt độ có thể vượt quá 32 độ C vào ngày 5/8. Giới chức cho biết nguyên nhân đám cháy là do sét đánh.

Tại miền trung Utah, một đám cháy lớn đã tăng diện tích nhiều lần chỉ trong cuối tuần, khoảng 41 km2 lên khoảng 145 km2 vào sáng 2/8, làm chết hơn 100 con gia súc, theo lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

Giới chức gọi đây là vụ cháy “thảm khốc” khi gió mạnh đã khiến ngọn lửa vượt qua các tuyến kiểm soát trong đêm. Đám cháy đang di chuyển về phía bắc, hướng tới thị trấn Fillmore với khoảng 2.600 dân, là trung tâm hành chính của hạt Millard. Lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành vào tối 2/8 cho khu vực phía nam Fillmore.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phát đi cảnh báo về chất lượng không khí trên khắp khu vực tây bắc. Cơ quan này cũng ban hành cảnh báo “đỏ” về nguy cơ cháy rừng cho một số khu vực ở Utah, Montana và phía tây Nebraska, cùng cảnh báo nắng nóng cực đoan cho các khu vực phía nam Arizona, California, Nevada và phía bắc Montana.

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