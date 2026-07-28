Mây lửa gây cháy rừng dữ dội hơn tại Pháp

Theo các quan chức Pháp, liên đoàn cứu hỏa quốc gia Pháp cho biết họ chưa từng ghi nhận các đám mây pyrocumulonimbus (pyroCB), còn gọi là "mây lửa", mây tích nhiệt hay mây giông do cháy rừng, xuất hiện trước đây.

Đám mây pyrocumulonimbus là gì?

Pyrocumulonimbus là đám mây giông khổng lồ hình thành từ sức nóng cực lớn của các vụ cháy rừng. Chính vì vậy, đám cháy rừng không còn đơn thuần bị thúc đẩy bởi thời tiết nữa mà tự tạo ra sức mạnh của chính mình. Đám mây này tạo ra những cơn gió mạnh, có thể đẩy ngọn lửa lan nhanh theo những hướng mới.

“Hãy tưởng tượng một đống lửa trại lớn và nóng đến mức khói bốc lên từ nó biến thành một đám mây giống như bão. Đó là một đám mây giông hình thành từ sức nóng dữ dội của đám cháy rừng", Theodore M. Giannaros, một nhà khí tượng học về cháy rừng tại Đài quan sát Quốc gia Athens, giải thích.

Giannaros cho biết, điều kiện nóng và khô hơn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các vụ cháy rừng cực đoan hình thành.

Một đám mây pyrocumulonimbus khổng lồ, được tạo ra bởi một vụ cháy rừng lớn, được nhìn thấy trong khu vực rừng Fontainebleau, cách Paris khoảng 60 km về phía nam, ngày 13/7/2026. Ảnh: AP/Emma Da Silva.

Đám cháy bùng phát gần Saumos vào ngày 22/7 và kể từ đó đã thiêu rụi hơn 420 km vuông đất, làm hư hại hoặc phá hủy hơn 240 ngôi nhà và buộc 220.000 người phải sơ tán ở Gironde.

Khoảng 18h20 phút chiều 24/7, hai ngày sau khi đám cháy bắt đầu, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ của Sở cho biết một đám mây tích nhiệt do cháy rừng đã hình thành. Đám mây này suy yếu dần trong đêm khi độ ẩm tăng lên, nhưng sau đó lại hình thành thêm vài lần.

Theo AP, ở châu Âu, pyroCbs vốn rất hiếm khi xuất hiện. Bồ Đào Nha từng ghi nhận đám mây như vậy trong mùa cháy rừng chết người năm 2017.

Cuộc chiến chống cháy rừng còn kéo dài

Ngày 27/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đội cứu hỏa “hãy giữ vững tinh thần” khi họ chiến đấu để kiểm soát một đám cháy rừng khổng lồ. Ông nói thêm rằng cuộc chiến sẽ mất thời gian nhưng cam kết: “Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng trận chiến này”.

Trong chuyến thăm trung tâm điều phối nỗ lực chữa cháy quy mô lớn ở tây nam nước Pháp, Tổng thống Macron đã được nghe báo cáo về tình hình đám cháy hoành hành từ tuần trước, với diễn biến khó lường, đôi lúc biến thành một cơn bão lửa tự lan rộng khi thiêu rụi một khu vực rộng gấp 4 lần diện tích Paris và buộc 220.000 người phải sơ tán.

“Chúng ta đang đối mặt với một trận hỏa hoạn hoàn toàn chưa từng có tiền lệ”, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

Ông Macron dành lời khen cho các đội cứu hỏa đã ngăn chặn được sự lan rộng của đám cháy hôm 27/7 sau nhiều ngày ngọn lửa lan nhanh và tiến sát đến thành phố Bordeaux.

Trong buổi báo cáo với Tổng thống Macron, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa vùng Gironde chia sẻ thêm rằng đám cháy này khác hẳn với bất kỳ đám cháy nào mà các đội cứu hỏa từng đối phó trước đây. Đó là một đám cháy cực kỳ dữ dội và khó lường, một đám cháy lan khắp mọi nơi, gây ra thêm nhiều vụ bùng phát.

"Hàng nghìn lính cứu hỏa được huy động cùng với máy bay thả nước và chất chống cháy hôm 27/7 để khống chế đám cháy trước khi nhiệt độ tăng cao", nguồn tin cho hay.

Với những khu rừng vẫn còn âm ỉ cháy, ông Macron và các quan chức khác cảnh báo rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, trong bối cảnh những khu rừng đã trở nên khô cằn do các đợt nắng nóng liên tiếp trong năm nay và một đợt nắng nóng khác được dự báo sẽ xảy ra trong tuần này.

“Những tuần sắp tới sẽ rất khó khăn. Chúng ta phải giữ vững lập trường”, ông Macron nói.

Các nhà chức trách Pháp cũng đang nỗ lực cung cấp lương thực, chỗ ở và chăm sóc cho những người sơ tán. Được biết, 250.000 người ở phía tây nam đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do hai vụ cháy.

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