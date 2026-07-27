Chìm tàu lớn gần cầu Phú Lương ảnh hưởng giao thông thủy nội địa Hải Phòng

Mới đây, Sở Xây dựng Hải Phòng vừa ban hành Thông báo số 532 về việc hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Thái Bình nhằm phục vụ công tác trục vớt phương tiện bị chìm và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Khu vực cầu đường sắt Phú Lương. Ảnh: Hải Ninh

Khoảng 2h sáng 26/7, phương tiện thủy nội địa mang biển đăng ký HD-2968 (trọng tải 1.088 tấn) gặp sự cố chìm tại khu vực Km69+000 sông Thái Bình, gần cầu đường sắt Phú Lương thuộc phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng.

Đáng chú ý, phương tiện bị chìm đang tựa vào trụ phía bờ trái khoang thông thuyền của cầu đường sắt Phú Lương, làm thu hẹp khoảng 1/3 bề rộng khoang thông thuyền, gây cản trở giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu đường sắt.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, việc hạn chế giao thông được áp dụng từ ngày 26/7/2026 đến hết ngày 31/7/2026, hoặc cho đến khi hoàn thành công tác trục vớt phương tiện, thanh thải chướng ngại vật và có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời gian hạn chế, các phương tiện thủy nội địa lưu thông qua khu vực phải thực hiện nghiêm các yêu cầu sau: Giảm tốc độ đến mức an toàn và tăng cường quan sát; Đi đúng theo hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa đã được thiết lập, di chuyển theo luồng được hướng dẫn; Chấp hành sự điều tiết, khống chế giao thông của lực lượng chức năng tại hiện trường; Sẵn sàng tạm dừng lưu thông khi có yêu cầu để phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phối hợp khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông

Sở Xây dựng yêu cầu chủ phương tiện HD-2968 khẩn trương tổ chức trục vớt phương tiện, thanh thải chướng ngại vật và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 7 tiếp tục duy trì lực lượng điều tiết, cảnh giới và hệ thống báo hiệu đường thủy; Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng có trách nhiệm thông báo đến các cảng, bến, chủ phương tiện, thuyền trưởng và người lái phương tiện để chủ động điều chỉnh kế hoạch hành trình, bảo đảm an toàn khi lưu thông qua khu vực.

Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện đường thủy nghiêm túc chấp hành nội dung thông báo nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện và khôi phục hoạt động thông luồng trong thời gian sớm nhất.