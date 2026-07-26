Hơn 700.000 người phải sơ tán, bão Noul đổ bộ vào Trung Quốc,

AP đưa tin, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão Noul đã đổ bộ vào bờ biển huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông, vào khoảng 3h50 sáng 26/7.

Theo Tân Hoa Xã, Noul là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc tính đến thời điểm này trong năm. Cơn bão khiến hàng trăm nghìn người ở tỉnh Quảng Đông phải sơ tán và khu vực này được đặt trong tình trạng báo động cao.

Người dân đi bộ dưới trời mưa lớn và gió mạnh ở khu Mong Kok, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 25/7/2026 trước khi bão Noul đổ bộ. Ảnh: AP/Chan Ho-him.

Đài quan sát khí tượng Hong Kong cho biết, bão Noul, với sức gió duy trì tối đa 110 km/h gần tâm bão, di chuyển vào nội địa tỉnh Quảng Đông vào ngày 26/7 và suy yếu dần, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến một số khu vực.

Theo Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc (CNRB), hơn 715.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn tại tỉnh Quảng Đông. Dịch vụ tàu hỏa trong tỉnh đã bị tạm ngừng vào ngày 26/7.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo một số khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông và đông nam tỉnh Phúc Kiến sẽ có mưa lớn và gió mạnh vào cuối tuần. Nhiều cây cối bị bật gốc ở huyện Huệ Lai, nằm trên bờ biển tỉnh Quảng Đông, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin.

Do ảnh hưởng của bão, cơ quan quản lý sân bay Hong Kong cho biết khoảng 350 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 26/7. Theo chính quyền Hong Kong, ít nhất 9 người đã bị thương trên khắp thành phố trong thời gian bão hoành hành.

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