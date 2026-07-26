Houthi phóng tên lửa, UAV vào Ả Rập Xê Út

AP đưa tin, lực lượng Houthi ngày 25/7 tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út vào thành phố Hodeida chiến lược ở Yemen.

Ông Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi cho biết, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở ở thành phố Yanbu và Jizan (của Ả Rập Xê Út) nằm bên bờ Biển Đỏ. Các cơ sở này thuộc sở hữu của Aramco, công ty dầu khí lớn nhất thế giới.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree. Ảnh: @Yahya_Saree/X.

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út, chuông báo động đã vang lên nhiều lần vào sáng sớm 25/7 tại cả 2 thành phố, song họ không cung cấp thêm thông tin.

Tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ đe dọa làm tắc nghẽn hơn nữa hoạt động vận tải biển toàn cầu vì lực lượng Houthi đã tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với các tàu thuyền có liên hệ với Ả Rập Xê Út.

Tuần này, lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu và 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ. Đáp trả, Ả Rập Xê Út tấn công thành phố cảng Hodeida ở Yemen.

Cuộc tấn công (của Ả Rập Xê Út) vào cảng và tập đoàn viễn thông nhà nước ở thành phố Hodeida vào tối 24/7 đã khiến 2 người bị thương, theo Anees al-Asbahi, người phát ngôn của Cơ quan Y tế do lực lượng Houthi điều hành.

Tuy nhiên, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết họ không tấn công cảng mà chỉ nhắm vào “các mục tiêu quân sự hợp pháp” ở tỉnh Hodeida, “có liên quan đến mối đe dọa đối với các tàu thương mại ở Biển Đỏ”.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tờ báo nhà nước Iran hôm 25/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kêu gọi “ngoại giao và đối thoại” để giải quyết xung đột (giữa Houthi và Ả Rập Xê Út) mà không cần “đối đầu quân sự”.

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