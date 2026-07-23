Mỹ - Pakistan lên án Houthi đe dọa vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ

AP đưa tin, Mỹ và Pakistan ngày 22/7 đã lên án lực lượng Houthi ở Yemen vì đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại trên Biển Đỏ sau khi lực lượng này tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út hồi đầu tuần.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình và đã liên hệ với Ả Rập Xê Út nhiều lần trong tuần qua về các mối đe dọa.

"Đây không phải là mối đe dọa mới, mà là mối đe dọa đã từng xuất hiện trong quá khứ, nhưng cốt lõi của vấn đề là, một lần nữa, Iran lại là trung tâm của mọi chuyện", Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh. Được biết, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

Pakistan hôm 22/7 cũng đã lên án các mối đe dọa của lực lượng Houthi và cho rằng hành động của họ vi phạm các nguyên tắc đã được thiết lập của luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Pakistan cảnh báo rằng các hành động này “đe dọa an ninh khu vực, làm suy yếu tự do hàng hải, thách thức trật tự hàng hải dựa trên luật lệ và gây nguy hiểm cho dòng chảy thương mại toàn cầu không bị gián đoạn”.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này “đặc biệt lo ngại trước những báo cáo về các mối đe dọa nhắm vào các tàu thuyền tham gia hoạt động thương mại hợp pháp với Ả Rập Xê Út”.

Bộ này cảnh báo, “bất kỳ hành động thù địch nào chống lại các tàu mang cờ Pakistan hoặc các lợi ích hàng hải của Pakistan sẽ bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và chủ quyền của Pakistan”.

Trước đó, lực lượng Houthi đã mở một mặt trận mới chống lại Ả Rập Xê Út bằng cách tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với vương quốc này, đe dọa dòng chảy cung cấp dầu mỏ và thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa, Ả Rập Xê Út đã phải dựa vào đường ống dẫn dầu đến Biển Đỏ để vận chuyển hàng triệu thùng dầu ra thị trường.

Houthi cảnh báo các công ty vận tải biển quốc tế hôm 20/7 rằng nên tránh đi qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ vào Biển Đỏ.

Hãng SABA, do lực lượng Houthi điều hành, hôm 21/7 cho biết 6 tàu ở Biển Đỏ đã buộc phải đổi hướng sau khi nhận được cảnh báo từ nhóm này. Hãng AP chưa thể xác nhận ngay thông tin này nhưng dữ liệu theo dõi từ MarineTraffic.com cho thấy ít nhất 3 tàu chở dầu dường như đã quay đầu vào ngày 21/7.

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