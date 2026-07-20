Tàu hàng bốc cháy tại eo biển Hormuz khi Mỹ - Iran leo thang xung đột

Mỹ đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran sáng sớm 20/7 trong khi Tehran phóng tên lửa về phía Jordan, làm dấy lên nguy cơ leo thang xung đột sang Israel.

Mỹ - Iran tiến gần cuộc chiến toàn diện

Theo AP, Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến toàn diện khi thỏa thuận tạm thời đạt được giữa hai nước hồi tháng trước đã sụp đổ và giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng lên trên 90 đô la một thùng vào ngày 20/7, càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột gây ra.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố mở một loạt cuộc tấn công mới vào sáng sớm 20/7, với mục tiêu là “các trung tâm chỉ huy quân sự của Iran, địa điểm phòng không và giám sát bờ biển, năng lực hàng hải, địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, cùng các mạng lưới thông tin liên lạc”.

Một số tàu thương mại ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Iran chưa đưa ra thông tin ngay lập tức về thương vong hay thiệt hại từ các vụ tấn công vừa qua của Mỹ. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận việc có tiếng nổ ở miền nam và tây bắc Iran.

Khi đợt tấn công mới nhất của Mỹ bắt đầu, một con tàu đã bốc cháy vào sáng sớm 20/7 tại khu vực eo biển Hormuz gần bờ biển Oman, quân đội Anh cho biết. Nguyên nhân khiến con tàu bốc cháy ngoài khơi Oman vẫn chưa được xác định. Đây vốn là tuyến đường mà quân đội Mỹ khuyến khích các tàu thuyền đi qua để tránh sự kiểm soát của Iran. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố họ đang nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu trong eo biển.

Một cơ sở hạt nhân đang xây dựng ở Iran bị tấn công

Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết, cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào công trường xây dựng một nhà máy điện hạt nhân dự kiến ​​ở phía tây nam, Đài truyền hình nhà nước đưa tin.

Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC về khu vực nhà máy điện hạt nhân Darkhovin cho thấy, việc san lấp mặt bằng nhưng hoạt động xây dựng còn rất hạn chế tính đến ngày 9/7.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, địa điểm này, đang trong "giai đoạn xây dựng ban đầu", không chứa vật liệu hạt nhân nào khi cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc đến thăm nơi này trước đây.

Một cây cầu bị phá hủy ở tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, ngày 18/7/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Hầu hết quốc gia Ả Rập vùng Vịnh trở thành mục tiêu của Iran

Đáp trả Mỹ, Tehran đã tiến hành những đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Washington tại nước đồng minh của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Bahrain, Jordan và Kuwait một lần nữa kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó với máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Sáng sớm 20/7, Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain đưa ra cảnh báo rằng “Iran có thể nhắm mục tiêu vào các địa điểm không xác định ở trung tâm Manama”, thủ đô của nước này, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Quân đội Jordan cho biết họ đã bắn hạ một số tên lửa của Iran. Nước này là nơi đặt các căn cứ lớn của Mỹ và phụ thuộc vào hệ thống phòng không của Washington. Theo quân đội Jordan, những tên lửa này không gây thương vong hay thiệt hại nào.

Quân đội Israel thông báo các tên lửa của Iran phóng về phía thành phố cảng Aqaba của Jordan ngay bên kia biên giới có thể bay lạc sang lãnh thổ của họ, đồng thời cảnh báo người dân Israel nên chuẩn bị tinh thần cho những tiếng còi báo động không kích đầu tiên sau nhiều tuần.

Các quan chức an ninh cho biết, tại Eilat, thành phố của Israel giáp với Aqaba, 2 máy bay đánh chặn đã được phóng từ ngoại ô để ngăn chặn mảnh vỡ rơi xuống.

Được biết, một trong những nhà máy điện và khử mặn của Kuwait đã bị tấn công lần thứ hai trong vòng hai ngày, gây ra hỏa hoạn. Dù vậy, Bộ Điện lực, Nước và Năng lượng tái tạo của nước này khẳng định lưới điện vẫn ổn định.

Kuwait hôm 18/7 đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran, trong khi Iraq tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái tấn công trên thành phố Irbil.

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