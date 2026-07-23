Phát hiện hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út sau hơn 50 năm

Ngày 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ và Đội K90 (Quân khu 9) tổ chức Lễ cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây (TP. Cần Thơ) sau nhiều ngày khảo sát, xác minh và khai quật. Nghi lễ được thực hiện trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người nữ du kích đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hành trình tìm lại người đồng đội sau 57 năm bắt nguồn từ những ký ức khắc sâu của thương binh Trần Văn Quận (SN 1950, ngụ xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ).

Theo lời kể của các nhân chứng và đồng đội từng công tác trong Tiểu đội nữ du kích xã Tân Hòa thời kháng chiến chống Mỹ, hài cốt được phát hiện tại phần đất của ông Nguyễn Văn Mận, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây được xác định là của nữ du kích Nguyễn Thị Út (bí danh Út Móm). Bà hy sinh vào khoảng tháng 8/1969 và được đồng đội chôn cất tại khu vực này.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út được tìm thấy từ manh mối của đồng đội cung cấp. Ảnh nguồn tienphong.vn

Sau khi hoàn tất công tác cất bốc, hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ để chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Sau 57 năm hy sinh, hài cốt nữ du kích đã được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Hài cốt liệt sĩ sẽ được lấy mẫu sinh phẩm ADN để lưu trữ, phục vụ đối chiếu khi xác định được thân nhân. Hiện hài cốt đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, dự kiến tổ chức lễ cải táng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.