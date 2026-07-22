Khởi tố người đàn ông tháo yếm, quay xe nhiều vòng giữa quốc lộ

Ngày 22/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhiều hình ảnh, video clip được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác, ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, dừng xe giữa lòng đường Quốc lộ 32 (đoạn qua phố Cầu Đất, xã Thanh Sơn), liên tục vê ga, xoay tròn bánh xe tạo tiếng nổ lớn và khói bốc lên, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan Công an.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Thanh Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh, làm rõ người thực hiện hành vi là Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1974, trú tại khu Bình Dân, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận, khoảng 13h45 ngày 15/2/2026, do muốn thể hiện bản thân, Tuấn đã điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu, tháo yếm chắn gió và thực hiện hành vi quay xe nhiều vòng giữa đường Quốc lộ 32. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và tình hình trật tự công cộng. Đáng chú ý, qua kiểm tra, xét nghiệm nhanh, Nguyễn Anh Tuấn có kết quả dương tính với Methamphetamine (ma túy đá).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục xác minh, làm việc với các cá nhân liên quan đến việc quay, chỉnh sửa, đăng tải video lên các nền tảng mạng xã hội để thu hút tương tác, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người sử dụng mạng xã hội.

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