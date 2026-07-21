Lũ quét ở Afghanistan gây thiệt hại nặng nề, hơn 200 người thương vong

AP dẫn lời ông Yousaf Hammad, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan, ngày 20/7 cho biết, trận lũ đã tàn phá tỉnh Nuristan ở phía đông, và một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành để tìm kiếm những người mất tích.

“Thật không may, trận lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố Parun và một số khu vực khác của tỉnh Nuristan đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 80 người khác bị thương và hơn 100 người vẫn mất tích", ông Yousaf Hammad cho hay.

Lũ lụt gây thiệt hại ở Nuristan, Afghanistan. Ảnh: Amu.TV.

Ông Yousaf Hammad nhấn mạnh, lũ lụt đã gây ra thiệt hại diện rộng đối với nhà cửa, đất nông nghiệp và các cơ sở công cộng.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân tránh xa các khu vực dễ bị ngập lụt và có nguy cơ cao", ông Youssaf nói.

"Chúng tôi rất đau lòng khi lũ lụt gây thiệt hại về người và tài sản tại tỉnh Nuristan. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, mong những người bị thương sớm hồi phục", người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết.

Cơ quan khí tượng thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Hàng không Dân dụng Afghanistan cho biết, dự báo thời tiết khắc nghiệt hơn sẽ gia tăng, với mưa lớn, giông bão, gió mạnh kèm theo bụi cát, và lũ quét được dự báo sẽ xảy ra ở 10 trong số 34 tỉnh thành của cả nước. Bộ này cảnh báo người dân nên tránh xa bờ sông và các khu vực khác có nguy cơ ngập lụt.

Afghanistan rất dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan, với tuyết và mưa lớn gây ra lũ quét. Năm 2024, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các trận lũ quét mùa xuân. Đầu năm nay, ít nhất 110 người đã thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở nhiều khu vực của đất nước.

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