Bắc Ninh: Khoảng 260 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về đất đai ở Phương Liễu

Theo Cổng thông tin điện tử phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh), UBND phường Phương Liễu đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Nhiều nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp ở khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới hoặc hình thành các công trình vi phạm quy mô lớn, kéo dài; lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất và hoạt động xây dựng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý, từng bước đưa việc sử dụng đất, xây dựng trên địa bàn đi vào nề nếp, đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình tại địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch này được xác định là công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm mới, thực hiện theo nguyên tắc thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời ngay từ khi vi phạm mới phát sinh, không để hình thành công trình vi phạm.

UBND phường Phương Liễu giao phòng chuyên môn phối hợp với các tổ dân phố tăng cường kiểm tra thực địa tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung vào việc sử dụng đất, hoạt động xây dựng và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép hoặc sử dụng đất không đúng quy định.

Dãy nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, xây trên đất nông nghiệp ở Phương Liễu, Bắc Ninh.

Dòng kênh nhỏ chảy qua khu vực có các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp xuất hiện màu nước đen kịt.

Việc kiểm tra được thực hiện linh hoạt thông qua các hình thức kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất khi có phản ánh của nhân dân hoặc dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin từ cơ sở, phân công cán bộ phụ trách địa bàn để theo dõi, nắm bắt tình hình, bảo đảm phát hiện vi phạm ngay từ ban đầu.

Khi phát hiện vi phạm, kịp thời lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật, theo dõi việc chấp hành và kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Phấn đấu 100% vi phạm mới phát sinh được phát hiện kịp thời, trong đó trên 95% trường hợp được xử lý ngay từ khi mới phát sinh, không để phát triển thành vi phạm quy mô lớn, phức tạp.

Theo phường Phương Liễu, đối với các vi phạm phát sinh trước thời gian sáp nhập, tập trung xử lý 28 trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất công, đất ao, đất nông nghiệp để xây dựng công trình trái phép, xây dựng không phép trên đất giãn dân, sử dụng đất sai mục đích; khoảng 260 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về xây dựng không phép, sai phép, sử dụng đất sai mục đích.

Đồng thời tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến mặt bằng các dự án (như Dự án cải tạo Ao Đình, Tổ dân phố Giang Liễu); các phản ánh kiến nghị của Nhân dân liên quan đến các lĩnh vực môi trường, phòng cháy chữa cháy.

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