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Cận cảnh khu nhà xưởng xây dựng trái phép bị cắt điện ở Hà Nội

Bảo Ngân

Sau khi bị cắt điện nhiều cơ sở sản xuất tại khu vực ngõ 215 Triều Khúc (Hà Nội) đã đóng cửa chuyển đi, nhưng vẫn một số nhà xưởng chưa tháo dỡ.

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Sau vụ cháy nhà xưởng xây dựng trái phép khiến 1 người tử vong vào cuối tháng 3 vừa qua, UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã cắt điện, buộc dừng hoạt động của hơn 600 công trình vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp.
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Theo UBND phường Thanh Liệt, các trường hợp vi phạm chủ yếu xảy từ khi còn chính quyền 3 cấp. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát, thống kê và xây dựng phương án với lộ trình xử lý cụ thể. Đối với các trường hợp bị cắt điện, nước không chấp hành tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế theo quy định.
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Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống đến chiều 17/7, sau khi điện lực Hà Đông cắt điện 620 công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, nhiều cơ sở sản xuất tại khu vực ngõ 215 Triều Khúc (Thanh Liệt, Hà Nội) đã đóng cửa chuyển đi nơi khác, nhưng còn một số nhà xưởng vẫn chưa được tháo dỡ.
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Cơ sở sản xuất bị cắt điện, chuyển đi nơi khác.
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Vẫn còn một số một số nhà xưởng chưa được tháo dỡ, dù đã bị chính quyền cắt điện.
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Loạt nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy đã tồn tại từ lâu.
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Bên trong một công trình trái phép nằm trong khu vực ngõ 215 Triều Khúc vẫn chỉ rục rịch di dời.
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Nhiều đồ điện tử, điện lạnh cũ vẫn tập kết, chất đống ngổn ngang bên trong.
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Một số công trình trái phép khác có dấu hiệu lắp đặt pin năng lượng mặt trời, nhằm phục vụ trông coi bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp có quy mô lớn.
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Đất nông nghiệp bị san lấp làm bãi tập kết vật liệu xây dựng.
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Phường Thanh Liệt được biết đến là một trong những điểm nóng về vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Nghiêm trọng nhất là vụ việc một nhà xưởng dựng trên đất nông nghiệp bị cháy làm 1 người tử vong vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo UBND phường Thanh Liệt, chính quyền tiếp tục rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm siết chặt công tác quản lý đất đai. Quan điểm xử lý kiên quyết, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, đồng thời tạo sự công bằng và nghiêm minh trong việc chấp hành pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm lập lại trật tự đô thị. Nguồn: Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

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