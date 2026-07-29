Hà Nội hoàn thiện mạng lưới bãi gửi xe, biển báo thí điểm vùng phát thải thấp

Việc phân bổ lại làn xe được xem là giải pháp mới nhằm giảm ùn tắc trên hai tuyến đường có mật độ phương tiện thuộc nhóm cao nhất Thủ đô.
Dự báo thời tiết ngày 30/6/2026, miền Bắc tiếp tục mưa giông diện rộng, trọng tâm ở vùng núi, trung du và Quảng Ninh - Hải Phòng.
Hai tàu hàng chìm gần cầu Sông Lô sau khi đứt neo, trong đó có va chạm nhẹ với trụ cầu. Cơ quan chức năng đang kiểm tra mức độ ảnh hưởng công trình.
Sau khi đứt dây neo do nước sông dâng và chảy xiết, hai tàu chở hàng trôi về cầu Sông Lô rồi chìm. Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, chờ trục vớt.
Sự cố hạ thấp mực nước sông Đà khiến nhiều lồng bè nuôi cá bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.
Từ cam kết Net Zero tại COP26 đến những chính sách chuyển đổi xanh đang được triển khai mạnh mẽ, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng kinh tế không còn đánh đổi bằng tài nguyên hay môi trường.
Đội CSGT số 11 (Công an TP Hà Nội) đã mạnh tay kiểm tra, xử lý nghiêm các xe ô tô chở quá tải trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cả đoạn đường DT291 phố Vũ Dương (Bắc Ninh) trong tình trạng bụi bẩn, nhếch nhác vì vật liệu rơi vãi.
Sau phản ánh của người dân và kiến nghị từ địa phương, các vị trí thi công trên Quốc lộ 2 qua xã Phù Ninh đã được hoàn trả, giao thông thuận lợi hơn.
Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa to, dông lốc.