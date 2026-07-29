Hà Nội hoàn thiện mạng lưới bãi gửi xe, biển báo thí điểm vùng phát thải thấp

Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương Việc phân bổ lại làn xe được xem là giải pháp mới nhằm giảm ùn tắc trên hai tuyến đường có mật độ phương tiện thuộc nhóm cao nhất Thủ đô.

Dự báo thời tiết 30/6/2026: Mưa giông diện rộng bao trùm miền Bắc Dự báo thời tiết ngày 30/6/2026, miền Bắc tiếp tục mưa giông diện rộng, trọng tâm ở vùng núi, trung du và Quảng Ninh - Hải Phòng.

Cầu Sông Lô đang sửa chữa: Va chạm tàu hàng có gây ảnh hưởng? Hai tàu hàng chìm gần cầu Sông Lô sau khi đứt neo, trong đó có va chạm nhẹ với trụ cầu. Cơ quan chức năng đang kiểm tra mức độ ảnh hưởng công trình.

Hai tàu chở hàng mắc vào mố cầu sau sự cố đứt dây neo trên sông Lô Sau khi đứt dây neo do nước sông dâng và chảy xiết, hai tàu chở hàng trôi về cầu Sông Lô rồi chìm. Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, chờ trục vớt.

Thiệt hại gần 3,8 tỷ đồng sau sự cố nước sông Đà xuống thấp bất thường Sự cố hạ thấp mực nước sông Đà khiến nhiều lồng bè nuôi cá bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.

[e-Magazine] Từ Net Zero đến Việt Nam Xanh: Tái định hình nền kinh tế! Từ cam kết Net Zero tại COP26 đến những chính sách chuyển đổi xanh đang được triển khai mạnh mẽ, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng kinh tế không còn đánh đổi bằng tài nguyên hay môi trường.

Khắc phục tình trạng chậm hoàn trả mặt bằng trên Quốc lộ 2 qua Phú Thọ Sau phản ánh của người dân và kiến nghị từ địa phương, các vị trí thi công trên Quốc lộ 2 qua xã Phù Ninh đã được hoàn trả, giao thông thuận lợi hơn.