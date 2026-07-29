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Hà Nội hoàn thiện mạng lưới bãi gửi xe, biển báo thí điểm vùng phát thải thấp

Trường Hân

Hệ thống hạ tầng hỗ trợ người dân chuyển sang giao thông công cộng đang dần hoàn thiện trước khi Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp.

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Nhiều tuyến phố nằm trong phạm vi Vành đai 1 đã được lắp đặt các biển chỉ dẫn gửi xe, khu vực trung chuyển phương tiện và các biển báo giao thông mới. Đây là những hạng mục hạ tầng phục vụ giai đoạn đầu triển khai mô hình vùng phát thải thấp, một trong những giải pháp Hà Nội kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng không khí và giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm.
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Để phục vụ nhu cầu gửi xe khi triển khai thí điểm, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với UBND các phường thuộc khu vực Vành đai 1 tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống bãi đỗ xe hiện có. Tính đến hiện tại, thành phố đã bố trí 220 bãi và điểm trông giữ phương tiện, phân bổ trên nhiều tuyến phố nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân khi chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang các loại hình vận tải công cộng.
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Theo ghi nhận, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền và một số tuyến đường trung tâm khác, hệ thống biển báo được bố trí khá đồng bộ. Bên cạnh các biển thông tin về vùng phát thải thấp là các biển hướng dẫn vị trí trông giữ xe máy, điểm cho thuê xe đạp, giúp người dân dễ dàng nhận biết điểm gửi phương tiện trước khi tiếp tục hành trình bằng xe buýt, xe đạp công cộng hoặc đi bộ.
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Điểm tập kết xe đạp công cộng trên đường Triệu Quốc Đạt, đối diện là điểm trông giữ xe vào vùng phát thải thấp trên phố Quán Sứ.
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Theo phương án được công bố, danh sách các điểm gửi xe được xây dựng trên cơ sở hiện trạng từng tuyến đường, khoảng cách kết nối với các điểm dừng xe buýt và khả năng tiếp cận của người dân, nhằm hạn chế tình trạng người dân phải tìm kiếm chỗ gửi xe quá xa khu vực cần di chuyển, đồng thời giảm áp lực lên các tuyến phố trung tâm.
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Bên cạnh hệ thống điểm gửi xe, Hà Nội cũng dự kiến tổ chức 10 bãi đỗ xe trung chuyển tại các vị trí phù hợp để người dân gửi ô tô, xe máy rồi tiếp tục hành trình bằng phương tiện công cộng.
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Biển cấm hoặc biển hạn chế đối với từng loại phương tiện trong các khung giờ nhất định cũng được bố trí đồng bộ với hệ thống hướng dẫn gửi xe, người tham gia giao thông có thể chủ động lựa chọn lộ trình và phương tiện phù hợp trước khi đi vào khu vực áp dụng thí điểm.
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Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc chuẩn bị hạ tầng phục vụ vùng phát thải thấp không chỉ dừng ở việc lắp đặt biển báo mà còn bao gồm điều chỉnh tổ chức giao thông, tăng cường kết nối giữa xe buýt, xe đạp công cộng và các điểm gửi xe. Mục tiêu là hình thành chuỗi di chuyển liên hoàn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân từng bước giảm sử dụng phương tiện cá nhân trong khu vực trung tâm.
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Trong giai đoạn đầu, hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng tiếp cận của người dân đối với các điểm gửi xe và phương tiện công cộng. Nếu hệ thống bãi đỗ được khai thác hiệu quả, khoảng cách kết nối hợp lý và thông tin hướng dẫn đầy đủ, việc thay đổi thói quen đi lại sẽ thuận lợi hơn, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.
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Qua khảo sát thực tế, biển báo hướng dẫn trông giữ phương tiện đã ghi rõ đơn vị được cấp phép quản lý bãi xe, cơ quan cấp phép, loại phương tiện được nhận gửi cũng như phạm vi phục vụ vùng phát thải thấp. Việc công khai các thông tin này giúp người dân dễ dàng nhận diện điểm gửi xe hợp pháp, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình khai thác các bãi đỗ.
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Song song với việc mở rộng các lựa chọn di chuyển xanh, thành phố cũng tiếp tục duy trì không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, được xem là khu vực kết nối quan trọng nhất giữa mạng lưới giao thông công cộng với các không gian công cộng, góp phần khuyến khích người dân lựa chọn hình thức đi bộ hoặc xe đạp cho các chuyến đi ngắn.
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Việc đồng loạt đưa vào sử dụng điểm trông giữ phương tiện, bãi trung chuyển cùng trạm xe đạp công cộng cho thấy Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp tại Vành đai 1, được xem là nền tảng để thành phố triển khai các giải pháp kiểm soát khí thải giao thông theo lộ trình, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
>> Mời quý độc giả xem video: Mạng lưới điểm gửi xe, biển báo phục vụ vùng phát thải thấp Vành đai 1. Video do Pv Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
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