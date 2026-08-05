Dự án dang dở, người dân Tứ Liên mòn mỏi sống chung với nước tù, rác thải

Hôm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời nắng nhẹ, ít mưa, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to vào chiều tối, đêm và sáng sớm
Việc phân bổ lại làn xe được xem là giải pháp mới nhằm giảm ùn tắc trên hai tuyến đường có mật độ phương tiện thuộc nhóm cao nhất Thủ đô.
Hơn 1 tháng kể từ khi xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, các chỉ số quan trắc cho thấy không khí tại Hà Nội có những chuyển biến tích cực.
Dự báo thời tiết ngày 30/6/2026, miền Bắc tiếp tục mưa giông diện rộng, trọng tâm ở vùng núi, trung du và Quảng Ninh - Hải Phòng.
Hai tàu hàng chìm gần cầu Sông Lô sau khi đứt neo, trong đó có va chạm nhẹ với trụ cầu. Cơ quan chức năng đang kiểm tra mức độ ảnh hưởng công trình.
Sau khi đứt dây neo do nước sông dâng và chảy xiết, hai tàu chở hàng trôi về cầu Sông Lô rồi chìm. Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, chờ trục vớt.
Sự cố hạ thấp mực nước sông Đà khiến nhiều lồng bè nuôi cá bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.
Từ cam kết Net Zero tại COP26 đến những chính sách chuyển đổi xanh đang được triển khai mạnh mẽ, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng kinh tế không còn đánh đổi bằng tài nguyên hay môi trường.
Đội CSGT số 11 (Công an TP Hà Nội) đã mạnh tay kiểm tra, xử lý nghiêm các xe ô tô chở quá tải trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cả đoạn đường DT291 phố Vũ Dương (Bắc Ninh) trong tình trạng bụi bẩn, nhếch nhác vì vật liệu rơi vãi.