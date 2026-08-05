Dự án dang dở, người dân Tứ Liên mòn mỏi sống chung với nước tù, rác thải

Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất lớn Hôm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời nắng nhẹ, ít mưa, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to vào chiều tối, đêm và sáng sớm

Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương Việc phân bổ lại làn xe được xem là giải pháp mới nhằm giảm ùn tắc trên hai tuyến đường có mật độ phương tiện thuộc nhóm cao nhất Thủ đô.

Sau một tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội đã thay đổi ra sao? Hơn 1 tháng kể từ khi xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, các chỉ số quan trắc cho thấy không khí tại Hà Nội có những chuyển biến tích cực.

Dự báo thời tiết 30/6/2026: Mưa giông diện rộng bao trùm miền Bắc Dự báo thời tiết ngày 30/6/2026, miền Bắc tiếp tục mưa giông diện rộng, trọng tâm ở vùng núi, trung du và Quảng Ninh - Hải Phòng.

Cầu Sông Lô đang sửa chữa: Va chạm tàu hàng có gây ảnh hưởng? Hai tàu hàng chìm gần cầu Sông Lô sau khi đứt neo, trong đó có va chạm nhẹ với trụ cầu. Cơ quan chức năng đang kiểm tra mức độ ảnh hưởng công trình.

Hai tàu chở hàng mắc vào mố cầu sau sự cố đứt dây neo trên sông Lô Sau khi đứt dây neo do nước sông dâng và chảy xiết, hai tàu chở hàng trôi về cầu Sông Lô rồi chìm. Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, chờ trục vớt.

Thiệt hại gần 3,8 tỷ đồng sau sự cố nước sông Đà xuống thấp bất thường Sự cố hạ thấp mực nước sông Đà khiến nhiều lồng bè nuôi cá bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.