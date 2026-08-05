Khoa học & Đời sống

Môi trường

Dự án dang dở, người dân Tứ Liên mòn mỏi sống chung với nước tù, rác thải

Thúy Hồng

Việc thi công một số hạng mục cải tạo tại khu vực Tứ Liên chưa hoàn thiện khiến nhiều vị trí rơi vào cảnh nước tù, rác thải chất đống, mùi hôi kéo dài.

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Nhiều năm qua, khu vực ngõ 39 Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) tồn tại tình trạng nước tù đọng, rác thải chất đống và mùi hôi kéo dài. Dù nằm trong khu dân cư, tuyến mương này vẫn chưa được cải thiện, khiến môi trường sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.
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Dọc tuyến mương, rác sinh hoạt, túi nilon, hộp xốp, chai nhựa cùng nhiều loại phế thải xây dựng phủ kín mặt nước. Theo người dân, tình trạng đổ trộm rác diễn ra trong thời gian dài, khiến dòng mương ngày càng ô nhiễm.
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Nước trong mương chuyển màu đen, bùn lắng dày đặc, nhiều đoạn gần như không còn khả năng lưu thông. Vào những ngày nắng nóng, khu vực này thường xuyên bốc mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống hai bên tuyến mương.
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Không chỉ dưới lòng mương, nhiều loại rác còn bị vứt ven đường và khu đất xung quanh. Người dân cho biết lượng rác tích tụ ngày càng nhiều, trong khi việc thu gom, xử lý chưa đáp ứng được thực tế.
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Theo phản ánh của người dân, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn sau khi triển khai dự án gia cố bờ mương thoát nước và kè đầm Cụm Năm - hạng mục thuộc dự án chống ngập, cải tạo cảnh quan hồ Tứ Liên. Dự án khởi công từ đầu năm 2025 nhưng khu vực ngõ 39 hiện vẫn được quây tôn, chưa hoàn thiện.
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Cảnh nước ngập tại ngõ 39 Tứ Liên sau một trận mưa lớn. Theo người dân, nước dâng nhanh, kéo theo rác thải từ khu vực mương tràn vào nhà, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân. (Nguồn: Văn Hiệp)
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Bà Phạm Thị Nga, người dân sinh sống tại ngõ 39 Tứ Liên, cho biết cứ mỗi khi mưa lớn, gia đình lại thấp thỏm lo nước ngập. "Mưa thì nước cùng rác tràn vào nhà, còn ngày nắng mương bốc mùi rất khó chịu, nhiều hôm phải đóng kín cửa", bà Nga chia sẻ.
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Theo người dân, trước khi dự án được triển khai, khu vực vẫn xảy ra ngập cục bộ vào những đợt mưa lớn. Tuy nhiên, từ khi việc thi công kéo dài và chưa hoàn thiện, nước thoát chậm hơn, rác thải cùng nước tù cũng tích tụ nhiều hơn trước.
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Dọc tuyến mương, nhiều loại rác sinh hoạt, chai nhựa, túi nilon và phế thải xây dựng phủ kín mặt nước. Lượng rác tồn đọng lâu ngày khiến dòng chảy bị thu hẹp, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường.
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Không chỉ ngõ 39, tại ngõ 45 Tứ Liên cũng xuất hiện tình trạng rác thải tồn đọng tại khu vực dự án. Nhiều loại rác sinh hoạt, phế thải bị vứt bừa bãi, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư.
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Dù lòng mương đã được nạo vét, thu gom bớt rác thải, tình trạng ngập úng vẫn chưa được khắc phục triệt để. Mỗi khi xuất hiện mưa lớn, nước tiếp tục dâng cao, kéo theo rác và bùn đất tràn vào khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân.
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Từ một hạng mục được kỳ vọng góp phần cải thiện cảnh quan và khả năng tiêu thoát nước, khu vực này hiện vẫn còn nhiều tồn tại cần được khắc phục. Người dân mong môi trường sống sớm được cải thiện để không còn phải sống cạnh mương nước ô nhiễm và rác thải.
Video: Khu dân cư Tứ Liên ngột ngạt vì mương nước ô nhiễm, rác thải bủa vây.
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