Thú cưng tử vong sau phẫu thuật, phòng khám nhận ‘bão’ 1 sao

Thú cưng qua đời sau phẫu thuật

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao trước thông tin tài khoản Facebook “Nhà Của Nho” đăng bài viết phản ánh Phòng khám Thú y Selena Pet Clinic (tại địa chỉ 107 Khu quy hoạch Yersin, Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) tắc trách, gián tiếp gây tử vong cho vật nuôi.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Nương (SN 1975, Đồng Nai) - chủ tài khoản Facebook Nhà Của Nho, cho biết do chú chó của bà bị ói nhiều, bỏ ăn nên trưa 27/7, bà liên hệ tới Phòng khám Thú y Selena Pet Clinic và được ông Nguyễn Duy Kh. - chủ Phòng khám Thú y Selena Pet Clinic đón.

Hình ảnh chú chó tại Phòng khám Thú y Selena Pet Clinic. (Ảnh Facebook "Nhà Của Nho").

Tại phòng khám, sau khi siêu âm và xét nghiệm, chú chó được chẩn đoán viêm tử cung (mới chớm viêm), sức khỏe tốt, đủ điều kiện để phẫu thuật, với chi phí thỏa thuận là 10 triệu đồng (chưa kể tiền xét nghiệm sinh hóa; xét nghiệm sinh lý; lưu chuồng sau hậu phẫu).

Bà Nương có đề nghị và được phòng khám cam kết chính tay ông Kh. mổ nhưng sau đó ông Kh. lại cùng 3 nhân viên đưa chú chó vào phòng mổ. Sau ca phẫu thuật gần 1h, thấy sức khỏe thú cưng xấu đi nên bà Nương chủ động đề nghị phòng khám cho ngủ lại để tiện chăm sóc, nhưng phòng khám không đồng ý và khẳng định có bác sĩ trực ca đêm chăm sóc. Đến đầu giờ chiều 29/7, chú chó qua đời.

Đoạn bài viết của chủ thú cưng chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhận được nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận. (Ảnh chụp màn hình).

Bà Nương cho biết chú chó vừa mất có tên là Nho, 6 tuổi, rất quan trọng về mặt tinh thần đối với bà. Chú chó này là con của chú chó có tên Củ Cải và Kim Chi, giống Labrador thuần chủng, nổi tiếng khắp các mạng xã hội Facebook, Youtube.

Cho rằng việc chú chó bị mất sau hậu phẫu do đội ngũ bác sĩ phòng khám tắc trách nên bà Nương đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, làm rõ tính hợp lệ về giấy phép kinh doanh của Phòng khám Thú y Selena Pet Clinic, chứng chỉ hành nghề của đội ngũ bác sĩ thú y làm việc tại đây.

Phòng khám nhận “bão” 1 sao

Về phía Phòng khám Thú y Selena Pet Clinic, sau khi bị chủ thú cưng tố tắc trách, cơ sở này cũng lên mạng xã hội Facebook đăng bài giãi bày, thuật lại toàn bộ quy trình đón đưa, phẫu thuật và hậu phẫu thuật chăm sóc chú chó. Phòng khám cũng cho biết là không lấy tiền và còn đề nghị hoàn trả chi phí đi lại và tổn thất tinh thần cho chủ vật nuôi. Tuy nhiên phòng khám lại không đưa ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc chú chó qua đời. Bài đăng sau đó lại bất ngờ bị gỡ bỏ.

Cộng đồng mạng và chủ thú cưng đều yêu cầu phòng khám trích suất Camera toàn bộ quá trình phẫu thuật, chăm sóc chú chó nhưng không được đáp ứng.

Phòng khám Thú y Selena Pet Clinic đang phải nhận “bão” 1 sao trên Google Maps. (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi nhanh với PV qua điện thoại, đại diện Phòng khám Thú y Selena Pet Clinic, cho biết trước khi chỉ định phẫu thuật cho chú chó Nho, chắc chắn sẽ có biến chứng và rủi ro, bác sĩ cũng đã tư vấn và chủ chú chó đã đồng ý ký vào giấy cam kết để phẫu thuật.

Đối với nguyên nhân dẫn đến việc chú chó bị tử vong, đại diện Phòng khám Thú y Selena Pet Clinic cho rằng không thể nói phiếm diện, không thể đánh giá tại thuốc, hay tại bác sĩ, hay người nhà. Có rất nhiều nguyên nhân mới dẫn đến tử vong như suy tim, suy hô hấp, suy phổi, suy tuần hoàn máu...

Theo đại diện phòng khám, sau sự việc xảy ra giữa phòng khám và chủ của chú cho có trao đổi với nhau nhưng không tìm được tiếng nói chung. Phòng khám bị đánh giá 1 sao trên Google Maps đang gây ảnh hưởng rất lớn đến việc hoạt động. Ngày mai (5/8) sẽ lên làm việc với cơ quan Công an để trình bày rõ sự việc.

Hiện tại, sự việc được đăng tải đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội Facebook. Phòng khám này đang phải nhận “bão” 1 sao trên Google Maps.

Các tài khoản cũng bình luận chỉ trích phòng khám, như Loan Trần viết: “Bác sĩ vô trách nhiệm mổ bé cún dẫn đến chết cần tẩy chay phòng khám này”; Trúc Linh Nguyễn Ngọc viết: "Tệ và đã làm chết oan thú cưng của người ta"; "Đạo đức, trình độ nghề nghiệp cần phải xem lại"- tài khoản Giang Tran viết.

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