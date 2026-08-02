Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật vụ Khánh Sky, Hồ Văn Khoa

Lãnh đạo xã Tam Giang (Bắc Ninh) cho biết Công an xã đã mời "giang hồ mạng" Khánh Sky lên làm việc sau vụ người này cùng một số người đến xưởng sản xuất của TikToker Vua Quạt livestream, chửi bới và thách thức. Theo luật sư, nếu được cơ quan điều tra làm rõ, vụ việc có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Công an mời Khánh Sky làm việc, truy tìm người đi cùng

Lãnh đạo xã Tam Giang (Bắc Ninh) xác nhận Công an xã đã mời Nguyễn Văn Hợi (thường được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Khánh Sky) lên làm việc để xác minh vụ việc xảy ra tại xưởng sản xuất của TikToker Vua Quạt (tên thật Trần Đình Tiệp).

Khánh Sky và Hồ Văn Khoa.

Trước đó, ngày 30/7, nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Khánh Sky cùng một nhóm người đến xưởng sản xuất của TikToker Vua Quạt tại xã Tam Giang.

Theo nội dung buổi livestream được thực hiện ngày 29/7, Khánh Sky cho biết đang có mặt tại xưởng của Vua Quạt. Trong quá trình phát trực tiếp, người này liên tục có lời lẽ chửi bới, đe dọa, thách thức chủ xưởng, đồng thời đưa ra một số phát ngôn liên quan đến vợ của TikToker Vua Quạt. Có thời điểm, Khánh Sky còn phát ngôn với nội dung: "Cùng lắm đi tù, sao phải sợ".

Buổi livestream thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi trực tiếp và nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, gây nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh và xử lý nếu có vi phạm.

Đến tối 30/7, Khánh Sky đăng tải một đoạn video trên trang Facebook cá nhân, gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo các cấp và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vì cho rằng bản thân đã có hành vi "hơi quá", ảnh hưởng đến an ninh trật tự và thuần phong mỹ tục. Người này đồng thời cho rằng vụ việc "chưa đến mức đập phá hay làm gì ai".

Trong diễn biến liên quan, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát thông báo truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ việc xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo thông báo, Hồ Văn Khoa là người đi cùng Khánh Sky đến xưởng sản xuất của TikToker Vua Quạt. Do chưa xác định được nơi ở hiện tại của Khoa, cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hồ Văn Khoa, 34 tuổi, quê xã Sóc Sơn (Hà Nội), hiện cư trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, là người được biết đến trên mạng xã hội qua nhiều video gây tranh cãi.

Theo hồ sơ, năm 2014, Khoa từng bị TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt 14 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Đến năm 2021, TAND huyện Thanh Miện (Hải Dương cũ) tiếp tục tuyên phạt 39 tháng tù về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật

Luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển) nhận định, nếu cơ quan chức năng làm rõ các tình tiết của vụ việc thì đây không còn đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân mà có thể có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư Lê Hồng Hiển.

Theo luật sư, việc nhiều người cùng đến địa điểm kinh doanh của người khác, có hành vi chửi bới, gây náo loạn và phát trực tiếp trên mạng xã hội có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp cơ quan điều tra xác định có sự chuẩn bị, phân công vai trò hoặc nhiều người cùng tham gia thì còn có thể bị xem xét tình tiết phạm tội có tổ chức. Khung hình phạt cao nhất của điều luật này lên đến 7 năm tù.

Đối với các phát ngôn liên quan đến vợ chủ xưởng sản xuất quạt, luật sư cho rằng nếu cơ quan chức năng xác định đây là thông tin bịa đặt hoặc người phát ngôn biết rõ là sai nhưng vẫn cố tình lan truyền nhằm hạ thấp uy tín của người khác thì hành vi này có dấu hiệu của tội "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, trong trường hợp chưa đủ căn cứ xử lý về tội Vu khống, những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác trước số lượng lớn người xem trên mạng xã hội vẫn có thể bị xem xét về tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Lê Hồng Hiển, mức độ nghiêm trọng của hành vi không chỉ phụ thuộc vào nội dung phát ngôn mà còn được đánh giá dựa trên phạm vi lan truyền và hậu quả đối với người bị xúc phạm. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác còn có thể phải xin lỗi công khai, cải chính thông tin và bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Luật sư cũng nhấn mạnh, livestream không phải là "vùng ngoài pháp luật". Mọi phát ngôn được thực hiện trực tiếp trên mạng xã hội đều có thể trở thành chứng cứ nếu có dấu hiệu vi phạm. Pháp luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhưng không bảo vệ việc lợi dụng quyền này để xúc phạm danh dự, vu khống người khác hoặc gây mất trật tự công cộng.

Theo luật sư, vụ việc là lời cảnh báo rằng quyền phát ngôn trên mạng xã hội không đồng nghĩa với quyền làm nhục, vu khống hay gây rối trật tự công cộng; lượng người xem hoặc mức độ nổi tiếng trên mạng cũng không phải là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm trước pháp luật.