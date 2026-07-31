Bộ Y tế đề nghị xác minh vụ tư vấn truyền NMN, NAD+, tế bào gốc

Chiều 31/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc một cơ sở thẩm mỹ tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc dù các kỹ thuật này chưa được cấp phép trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Đồng thời, Cục yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm nếu phát hiện vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 7/8/2026.

Ngoài vụ việc nêu trên, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tăng cường kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh cũng như các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định chuyên môn và pháp luật.

Bộ Y tế đề nghị kiểm tra thông tin tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc - Ảnh báo Lao Động

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15, Nghị định 96 và các thông tư hướng dẫn, trong đó có Thông tư 23, tế bào gốc là một kỹ thuật y tế thuộc danh mục quản lý.

Để được phép triển khai, kỹ thuật phải được đưa vào danh mục kỹ thuật chuyên môn, có quy trình kỹ thuật được phê duyệt, định mức kinh tế và giá dịch vụ theo quy định.

Tuy nhiên, theo đối chiếu với hệ thống quy định hiện hành, kỹ thuật tế bào gốc phục vụ mục đích thẩm mỹ hiện vẫn chưa được phê duyệt. Điều này đồng nghĩa chưa có cơ sở pháp lý để triển khai rộng rãi trong hoạt động làm đẹp.

Bên cạnh đó, các sản phẩm NMN, NAD+ hay nhiều chế phẩm được quảng bá là tế bào gốc cũng chưa được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ với mục đích truyền trẻ hóa, chống lão hóa.

ThS.BSCKII Cao Ngọc Duy, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, một số chế phẩm có thể đang được nghiên cứu hoặc sử dụng trong những chỉ định y khoa nhất định, nhưng không đồng nghĩa được phép sử dụng để truyền trắng hoặc chống lão hóa như nhiều cơ sở đang quảng bá.

Chuyên gia cũng cho biết, thực tế đã ghi nhận những trường hợp gặp phản ứng bất lợi sau khi sử dụng các dịch vụ truyền tại các cơ sở ngoài bệnh viện.

Trong bối cảnh các dịch vụ "đảo ngược tuổi tác", "trẻ hóa từ bên trong", "phục hồi toàn diện cơ thể" đang được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ lựa chọn các dịch vụ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện.

Người dân cần lưu ý gì trước các dịch vụ truyền "trẻ hóa"? Không nên tin vào các quảng cáo "trẻ hóa thần tốc", "đảo ngược lão hóa" hoặc "phục hồi toàn diện" nếu chưa có bằng chứng khoa học và cơ quan quản lý cho phép. Kiểm tra cơ sở thực hiện có giấy phép hoạt động và phạm vi chuyên môn được cấp phép. Không tự ý truyền các chế phẩm NMN, NAD+, glutathione hoặc các sản phẩm được quảng bá là tế bào gốc khi chưa có chỉ định y khoa phù hợp. Nếu xảy ra các biểu hiện như khó thở, nổi mẩn, tụt huyết áp hoặc bất thường sau truyền dịch, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

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