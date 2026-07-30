Việt Nam tiếp tục thành công tại đấu trường quốc tế về công nghệ

Tối 29/7, rạng sáng 30/7 (theo giờ Việt Nam), tại lễ trao giải Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới ACP World Championship 2026 và Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOS World Championship 2026 diễn ra ở Anaheim, bang California (Hoa Kỳ), đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng và 3 thí sinh vào top 10 thế giới.

Trong đó, đội tuyển MOS Việt Nam xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng cùng 2 vị trí trong top 10 thế giới.

Nguyễn Mai Chi (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) đoạt Huy chương Vàng thế giới nội dung Microsoft Excel 365 Apps.

Em Nguyễn Mai Chi, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam - Huy chương Vàng thế giới nội dung Microsoft Excel 365 Apps. Ảnh BTC

Hai Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Đình Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) ở nội dung Microsoft PowerPoint 365 Apps và Đỗ Lê Tuấn Kiệt (Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương, Đồng Nai) ở nội dung Microsoft Excel Office 2019.

Bên cạnh đó, Phạm Lê Minh Tâm (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình) xếp hạng 9 thế giới nội dung Microsoft Word Office 2019, còn Phùng Ngọc Uyển My (Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội) xếp hạng 10 thế giới nội dung Microsoft PowerPoint Office 2019.

Ở ACP World Championship 2026, đội tuyển ACP Việt Nam cũng ghi dấu ấn với 1 thí sinh xuất sắc giành vị trí top 5 thế giới: em Hồ Nhật Ánh – Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội).

Khép lại mùa giải MOS World Championship và ACP World Championship 2026, đội tuyển Việt Nam đã nâng tổng thành tích sau nhiều năm tham dự lên 28 huy chương thế giới, gồm 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 18 Huy chương Đồng, cùng 2 giải Khán giả bình chọn nhiều nhất và nhiều thứ hạng trong top 10 thế giới.