Chuyển đổi mô hình trường học tại Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Sau khi triển khai phương án sắp xếp hệ thống trường học công lập, UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND cấp xã, phường khẩn trương bố trí nhân sự theo hướng giữ ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy học thông suốt, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ cho viên chức và người lao động. Theo mô hình mới, mỗi trường sáp nhập sẽ bao gồm trường chính và các điểm trường thành viên, vốn là các trường độc lập trước đây.

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Về cơ cấu quản lý, mỗi trường có một hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, trong đó mỗi điểm trường (kể cả điểm trường đặt trụ sở chính) đều được bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách. Riêng những cơ sở trước đây đã là điểm trường trực thuộc, nếu tiếp tục duy trì hoạt động thì chỉ bố trí giáo vụ chứ không tăng thêm phó hiệu trưởng. Thành phố yêu cầu tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ giáo viên và nhân viên từ các trường được sáp nhập để phân công theo vị trí việc làm, môn học và quy mô lớp học.

Những giáo viên chưa đạt định mức tiết dạy sẽ được điều phối linh hoạt giữa trường chính hoặc các điểm trường để bảo đảm đủ số giờ theo quy định. Đối với khối hỗ trợ, các vị trí thư viện, thiết bị, thí nghiệm và y tế học đường vẫn tiếp tục duy trì tại tất cả các điểm trường nhằm bảo đảm chất lượng dạy học. Riêng bộ phận hành chính, mỗi trường sau sắp xếp được bố trí tối đa hai kế toán và một văn thư; những nhân sự dôi dư được bảo lưu làm việc đến hết ngày 30/12/2026 để hoàn thành công tác bàn giao, quyết toán, trong khi lao động hợp đồng cũng cơ bản được giữ nguyên theo hợp đồng đã ký.

Quy trình và tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ quản lý

Công tác kiện toàn đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng thành phố. Đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm người đứng đầu, tập thể lãnh đạo Sở phải xin chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố.

Về tiêu chuẩn độ tuổi tính từ mốc tháng 7/2026, nhân sự hiệu trưởng được bổ nhiệm phải còn ít nhất 36 tháng công tác, trường hợp đặc biệt còn từ 12 tháng trở lên sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nhân sự hiệu trưởng mới sẽ được lựa chọn ưu tiên trong số các hiệu trưởng đương nhiệm; nếu họ không đáp ứng điều kiện hoặc có nguyện vọng thôi chức, chuyển công tác, nghỉ hưu thì mới xem xét lựa chọn từ đội ngũ phó hiệu trưởng. Trong trường hợp địa phương không có nguồn nhân sự phù hợp, UBND cấp xã sẽ báo cáo cấp ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo để điều động hoặc tiếp nhận cán bộ từ nơi khác đến.

Chính sách bảo đảm quyền lợi cho người lao động

Nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho đội ngũ bị ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập, Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Cụ thể, những hiệu trưởng và phó hiệu trưởng thôi giữ chức vụ hoặc chuyển sang vị trí có phụ cấp thấp hơn sẽ được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ cũ cho đến hết thời hạn bổ nhiệm trước đó, trường hợp thời hạn còn dưới 6 tháng thì vẫn được bảo lưu đủ 6 tháng. Đối với cán bộ quản lý không còn vị trí phù hợp nhưng có nguyện vọng chuyển sang làm công chức tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, địa phương sẽ xem xét tiếp nhận nếu còn chỉ tiêu biên chế.

Đặc biệt, thành phố không áp dụng quy định về thời gian đủ một nhiệm kỳ khi xem xét bổ nhiệm quản lý sau sắp xếp; nếu viên chức đang giữ chức vụ tương đương hoặc cao hơn chức vụ dự kiến đảm nhiệm, cấp có thẩm quyền có thể quyết định bổ nhiệm ngay dựa trên phẩm chất, năng lực và uy tín mà không phải thực hiện đầy đủ quy trình thông thường. Đối với những nhân viên dôi dư có đủ trình độ chuyên môn, thành phố cho phép xem xét chuyển đổi chức danh nghề nghiệp để bố trí làm giáo viên, còn việc giải quyết chế độ cho các trường hợp dôi dư khác sẽ thực hiện theo quy định hiện hành với nguồn kinh phí lấy từ đơn vị sự nghiệp hoặc ngân sách nhà nước tùy từng trường hợp cụ thể.