Đau nhói cổ sau ăn, người đàn ông 55 tuổi suýt thủng thực quản vì xương cá

Xương cá mắc trong thực quản là tình trạng khá phổ biến, song không phải trường hợp nào cũng đơn giản. Với những dị vật sắc nhọn cắm sâu hoặc nằm ngang trong lòng thực quản, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ thủng thực quản, viêm trung thất, áp xe hoặc chảy máu đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận bệnh nhân P.M.T. (55 tuổi, huyện Vụ Bản) nhập viện trong tình trạng đau nhói vùng cổ, nuốt đau và nuốt nghẹn sau bữa ăn.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng cổ - ngực cho thấy một dị vật cản quang là xương cá dài khoảng 18mm mắc ở đoạn thực quản cổ, ngang mức đốt sống C5-C6. Điều đáng lo ngại là chiếc xương nằm vuông góc với lòng thực quản, hai đầu sắc nhọn cắm sâu vào lớp niêm mạc và dưới niêm mạc.

Hình ảnh dị vật xương cá to trên màn ảnh của máy nội soi - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, đây là một trong những tình huống cấp cứu tiêu hóa có mức độ khó cao. Chỉ một thao tác không chính xác trong quá trình lấy dị vật cũng có thể khiến thực quản bị rách, chảy máu hoặc thủng, kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn với sự tham gia của các chuyên khoa Tiêu hóa, Phẫu thuật lồng ngực và Gây mê hồi sức nhằm đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Các chuyên gia nhận định, phẫu thuật có thể lấy được dị vật nhưng là phương án xâm lấn, để lại sẹo, kéo dài thời gian hồi phục và làm tăng nguy cơ biến chứng sau mổ.

Trong khi đó, nội soi can thiệp là lựa chọn ít xâm lấn hơn, song đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm và kỹ thuật cao bởi dị vật dài 18mm đang cắm ngang thành thực quản. Nếu thao tác thiếu chính xác, dị vật có thể xuyên sâu hơn hoặc gây tổn thương rộng niêm mạc.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hội đồng chuyên môn quyết định thực hiện nội soi can thiệp dưới gây mê ngay tại phòng mổ nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Hình ảnh nội soi ghi nhận hai đầu xương cá cắm chặt vào thành thực quản, vùng niêm mạc xung quanh phù nề, xung huyết.

Ê-kíp sử dụng kẹp chuyên dụng để lần lượt giải phóng từng đầu dị vật khỏi thành thực quản. Sau đó, chiếc xương được khéo léo xoay từ tư thế vuông góc sang song song với lòng thực quản trước khi đưa ra ngoài nhằm hạn chế tối đa nguy cơ làm rách niêm mạc.

Sau thời gian can thiệp ngắn, dị vật được lấy ra thành công. Nội soi kiểm tra lại chỉ ghi nhận một vết trầy xước khu trú, không phát hiện thủng thực quản hay chảy máu.

BS. Nguyễn Thế Phương cùng ê-kíp can thiệp thành công cho người bệnh- Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, việc lựa chọn đúng phương pháp can thiệp đã giúp người bệnh tránh được một cuộc phẫu thuật lớn, đồng thời rút ngắn thời gian điều trị và giảm nguy cơ biến chứng.

Chia sẻ sau ca can thiệp, ThS.BS Nguyễn Thế Phương, Trưởng khoa Bệnh lý ống tiêu hóa trên, Viện Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, cho biết: "Ranh giới giữa một ca nội soi thành công và một biến chứng thủng thực quản đôi khi chỉ cách nhau vài milimet thao tác. Với những dị vật cắm vuông góc ở đoạn thực quản cổ C5-C6, phía sau là cột sống, hai bên là bó mạch cảnh nên nguy cơ rất lớn nếu xử trí không đúng."

BS Phương cảnh báo, nhiều người vẫn có thói quen nuốt cơm, nuốt rau hoặc cố dùng tay móc họng khi bị hóc xương. Đây là những cách xử trí sai lầm vì có thể khiến dị vật cắm sâu hơn, làm tăng nguy cơ thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất hoặc các biến chứng nặng khác.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau họng, đau cổ sau ăn, nuốt đau, nuốt nghẹn hoặc nghi ngờ mắc dị vật thực quản, người bệnh cần ngừng ăn uống và nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được thăm khám, chụp chiếu khi cần thiết và nội soi lấy dị vật càng sớm càng tốt.

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