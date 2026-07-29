Hơn 75.000 hộp bột rau vi phạm bị tiêu hủy, xử phạt gần 600 triệu đồng

Ngày 28/7/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết vừa giám sát việc tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp bột rau vi phạm của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal. Lô hàng có trị giá khoảng 2,66 tỷ đồng, được xử lý tại Khu xử lý chất thải Đại Đồng (Hưng Yên) dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng quản lý thị trường, đảm bảo an toàn môi trường. Đây là biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc sau khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về thành phần, công dụng và đối tượng sử dụng trước khi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ảnh nguồn vietq

Trước đó, ngày 29/12/2025, đoàn kiểm tra liên ngành do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì đã kiểm tra Công ty Eherbal và phát hiện một số sản phẩm có dấu hiệu vi phạm chất lượng. Vụ việc ban đầu được chuyển sang cơ quan điều tra nhưng do chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, hồ sơ được trả về để xử lý hành chính. Đến ngày 20/7/2026, Cục ban hành quyết định phạt Công ty Eherbal 580 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng khoản thu lợi bất hợp pháp.

Liên quan đến vụ việc, các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không nên tin vào quảng cáo của người nổi tiếng (KOL) để đánh giá chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng gắn mác "detox", "thải độc", "giảm cân nhanh". Người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, thành phần, hạn dùng và hồ sơ công bố; đồng thời chủ động lưu lại chứng cứ và phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bất thường.