Chuyển nhầm hơn 2 tỉ đồng, Công an xã Đại Đồng nhanh chóng hỗ trợ

Ngày 25/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Đại Đồng vừa phối hợp với ngân hàng xác minh, hỗ trợ một công dân ở tỉnh Ninh Bình nhận lại hơn 2,06 tỉ đồng chuyển nhầm.

Trước đó, anh N.N.A (SN 1988, trú phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 2.060.999.996 đồng vào tài khoản của chị B.T.S (SN 1992, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan công an hỗ trợ người dân nhận lại hơn 2 tỷ chuyển nhầm. Ảnh: CAT Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Đồng đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh danh tính chủ tài khoản nhận tiền để làm rõ vụ việc.

Sau khi được lực lượng công an thông báo, chị B.T.S đã chủ động đến trụ sở Công an xã Đại Đồng trình báo và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh N.N.A.

Việc phối hợp xác minh, hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an cùng tinh thần trung thực của người nhận tiền đã giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tránh phát sinh các tranh chấp, rủi ro pháp lý.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc bất ngờ nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân nên kịp thời liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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