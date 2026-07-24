Cảnh báo tai nạn do mái tôn bay trong mưa giông và cách xử lý an toàn

Theo bệnh nhân N.D.B.(Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang), hiện đang học tập tại Việt Trì, Phú Thọ, vào thời điểm xảy ra mưa giông kèm gió mạnh, trong lúc đi ra ngoài, một tấm mái tôn bất ngờ bị gió cuốn bay trúng người, gây rách vùng đùi trái. Ngay sau tai nạn, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

ThS.BS Vũ Ngọc Hưng, Khoa Ngoại Chấn thương và Y học Thể thao cho biết, khi nhập viện, người bệnh có vết thương rách vùng đùi trái dài khoảng 6 cm, bờ mép gọn, chảy máu nhiều và hạn chế vận động chân trái.

Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí vết thương, làm sạch, khâu phục hồi, tiêm phòng uốn ván và điều trị theo đúng phác đồ. Sau điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Theo ThS.BS Vũ Ngọc Hưng, trong những lúc mưa giông và gió mạnh, các vật liệu như mái tôn, biển quảng cáo, cành cây hoặc vật dụng tại các công trình xây dựng rất dễ bị gió cuốn, trở thành những "vật thể bay" có tốc độ lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho người đang làm việc hoặc di chuyển ngoài trời.

Không ít trường hợp chỉ bị những vết rách ngoài da nhưng bên dưới có thể đã tổn thương gân, mạch máu hoặc thần kinh. Nếu không được sơ cứu và xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng, mất chức năng vận động hoặc để lại di chứng lâu dài.

Đặc biệt, những vết thương do vật kim loại sắc nhọn như mái tôn còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh uốn ván nếu người bị nạn chưa được tiêm phòng hoặc chưa được tiêm nhắc lại đúng thời điểm.

Vì vậy, sau khi sơ cứu cầm máu ban đầu, người bị thương cần đến cơ sở y tế sớm để được đánh giá mức độ tổn thương và chỉ định tiêm phòng khi cần thiết.

Ảnh minh họa BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo, phần lớn tai nạn trong mưa giông có thể phòng tránh nếu người dân chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết và hạn chế ra ngoài khi có cảnh báo gió mạnh, giông lốc.

Khi buộc phải di chuyển, cần tránh các khu vực có nhiều mái tôn, biển quảng cáo, cây xanh lớn, cột điện, tường rào cũ hoặc công trình đang thi công, bởi đây là những vị trí có nguy cơ cao xảy ra sự cố khi thời tiết cực đoan.

Nếu không may bị vật sắc nhọn, kim loại hoặc mái tôn gây thương tích, cần bình tĩnh dùng băng gạc hoặc khăn sạch để cầm máu, che phủ vết thương và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí, đồng thời tiêm phòng uốn ván nếu có chỉ định.

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